Lê Giang bị thoát vị đĩa đệm, sức khỏe hiện tại ra sao?

Vài tháng trước, diễn viên Lê Giang phát hiện bị thoát vị đĩa đệm vùng lưng. Tình trạng bệnh của cô hiện tại cải thiện đến 80-90%.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lê Giang chia sẻ trên Vietnamnet, vài tháng trước, cô bị đau dữ dội ở chân, phải vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán nữ diễn viên bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm vùng lưng tại các vị trí đốt sống L1, L4 và L5. Ảnh: Tiền Phong.
Lê Giang chia sẻ trên Vietnamnet, vài tháng trước, cô bị đau dữ dội ở chân, phải vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán nữ diễn viên bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm vùng lưng tại các vị trí đốt sống L1, L4 và L5. Ảnh: Tiền Phong.
Lúc mới phát hiện bệnh, Lê Giang không thể đặt chân xuống giường. "Nếu bình thường chỉ cần vài bước đã vào nhà tắm thì khi bệnh, tôi gần như phải lết từng chút một. Vào nhà tắm, tôi bật khóc, không hiểu vì sao nên nỗi", nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Lê Giang.
Lúc mới phát hiện bệnh, Lê Giang không thể đặt chân xuống giường. "Nếu bình thường chỉ cần vài bước đã vào nhà tắm thì khi bệnh, tôi gần như phải lết từng chút một. Vào nhà tắm, tôi bật khóc, không hiểu vì sao nên nỗi", nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang chia sẻ trên Tiền Phong, hiện tại, cô đi lại dễ dàng hơn trước đây, cải thiện đến 80-90%. Lê Giang dự định duy trì thăm khám định kỳ và phục hồi chức năng để tránh biến chứng. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang chia sẻ trên Tiền Phong, hiện tại, cô đi lại dễ dàng hơn trước đây, cải thiện đến 80-90%. Lê Giang dự định duy trì thăm khám định kỳ và phục hồi chức năng để tránh biến chứng. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang phải ngừng diễn để điều trị bệnh. Quản lý chia sẻ trên Znews, nữ diễn viên chủ yếu ở nhà bán hàng online và chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang phải ngừng diễn để điều trị bệnh. Quản lý chia sẻ trên Znews, nữ diễn viên chủ yếu ở nhà bán hàng online và chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người. Ảnh: FB Lê Giang.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin vào tháng 9/2025, trước khi phát hiện bị thoát vị đĩa đệm, Lê Giang cho biết, cô giảm các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc cho mẹ. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin vào tháng 9/2025, trước khi phát hiện bị thoát vị đĩa đệm, Lê Giang cho biết, cô giảm các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc cho mẹ. Ảnh: Người Đưa Tin.
“Tất cả mọi hoạt động hàng ngày của mẹ giờ đều do tôi lo. Tôi cũng có thuê thêm một cô giúp việc để phụ giúp. Vì bệnh của mẹ không phải một ngày một bữa mà luôn cần có người chăm sóc riêng”, Lê Giang trải lòng. Ảnh: Người Đưa Tin.
"Tất cả mọi hoạt động hàng ngày của mẹ giờ đều do tôi lo. Tôi cũng có thuê thêm một cô giúp việc để phụ giúp. Vì bệnh của mẹ không phải một ngày một bữa mà luôn cần có người chăm sóc riêng", Lê Giang trải lòng. Ảnh: Người Đưa Tin.
Từ ngày mẹ bệnh, Lê Giang dám bày tỏ ra những gì mình muốn nói, rằng mình thương mẹ. Ảnh: FB Lê Giang.
Từ ngày mẹ bệnh, Lê Giang dám bày tỏ ra những gì mình muốn nói, rằng mình thương mẹ. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Lộc và Duy Phước - hai con của Lê Giang thường xuyên qua lại thăm nom và phụ giúp mẹ. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Lộc và Duy Phước - hai con của Lê Giang thường xuyên qua lại thăm nom và phụ giúp mẹ. Ảnh: FB Lê Lộc.
Lê Giang đón sinh nhật bên Lê Lộc, Duy Phước (thứ hai bên trái) vào đầu tháng 11. Ảnh: FB Lê Giang.
Lê Giang đón sinh nhật bên Lê Lộc, Duy Phước (thứ hai bên trái) vào đầu tháng 11. Ảnh: FB Lê Giang.
