Thực hư Thuận Nguyễn cầu hôn em gái Trấn Thành

Clip Thuận Nguyễn trao nhẫn cho Uyển Ân - em gái Trấn Thành đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Thương Trường, trong clip đang được cư dân mạng lan truyền, Thuận Nguyễn lấy ra một cặp nhẫn và ngỏ lời với Uyển Ân: "Để anh đeo vào tay em nha". Sau đó, cả hai trao nhẫn cho nhau. Ảnh: Thương Trường.
Thuận Nguyễn nhanh chóng khẳng định màn cầu hôn Uyển Ân chỉ là mong muốn viết lại cái kết đẹp cho hai nhân vật của hai diễn viên trong phim Chị ngã em nâng đang ra rạp. Ảnh: Thương Trường.
"Út Lực và Hải Âu chưa có cảnh tỏ tình, cũng không có đám cưới nên chúng tôi muốn viết lại cái kết đẹp cho hai nhân vật", Thuận Nguyễn chia sẻ. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.
Theo Znews, trong Chị ngã em nâng, Thuận Nguyễn và Uyển Ân có cảnh 18+. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.
Em gái Trấn Thành cho biết, cô đã dùng một chút rượu để lấy can đảm và được Thuận Nguyễn hỗ trợ tận tình, cảnh quay 18+ đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.
"Lúc diễn, tôi chỉ đứng im, anh Thuận làm gì thì làm, tôi chỉ việc theo anh ấy”, Uyển Ân cho biết. Ảnh: FB Uyển Ân.
Thuận Nguyễn chia sẻ trên Thể Thao Văn Hoá, bản thân muốn loại bỏ cảnh 18+ với Uyển Ân. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.
Nam diễn viên không muốn cứ nhắc đến mình là bị "dán mác 18+" và mong muốn tình yêu trong phim được thể hiện ở mức dễ thương, nhẹ nhàng. Ảnh: FB Uyển Ân.
Đạo diễn Vũ Thành Vinh thuyết phục Thuận Nguyễn: "Em nghĩ thế nào về tình yêu? Chuyện đó không có gì xấu, đó là một điều đẹp và thậm chí thiêng liêng trong tình yêu. Nếu em nghĩ nó xấu, nó sẽ đi theo hướng xấu. Nếu em nghĩ nó đẹp, nó sẽ đi về hướng đẹp". Ảnh: FB Uyển Ân.
Nam diễn viên dành nhiều thời gian quan tâm, hỏi han Uyển Ân để tạo sự thoải mái, vì sợ đối phương không hợp tác sẽ khiến mình bị "gãy" tâm lý. Ảnh: FB Uyển Ân.
Uyển Ân và Thuận Nguyễn thân thiết sau khi đóng chung phim. Ảnh: FB Uyển Ân.
