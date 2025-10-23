Hà Nội

Lễ cưới hỏi siêu sang của Đỗ Thị Hà và loạt sao Việt

Lễ cưới hỏi của Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Đông Nhi, Bảo Thy, Minh Hằng… đều được tổ chức hoành tráng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngày 22/10, lễ cưới hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Trong buổi sáng, cô dâu được rước bằng xe sang. Theo Znews, nhiều xe hơi sang trọng cũng xuất hiện. Ảnh: Znews.
Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà vào tối ngày 22/10 tại Quảng Trị có không gian đẹp lung linh. Theo Tiền Phong, rạp cưới rộng 3.000m2. Thực đơn tiệc cưới gồm 8 món ăn gồm súp bí đỏ, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, caesar salad, tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, lõi bò Mỹ sốt tiêu đen kèm bánh mì, xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Tiền Phong.
Lễ cưới hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng được tổ chức hoành tráng. Trong đám hỏi của người đẹp và thiếu gia Đỗ Vinh Quang, dàn xe sang xuất hiện. Ảnh: Tiền Phong.
Trong đám cưới, Đỗ Vinh Quang rước Đỗ Mỹ Linh bằng xe hơi 83 tỷ. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.
Đỗ Mỹ Linh diện 2 mẫu váy cưới đến từ thương hiệu nổi tiếng thế giới. Theo Saostar, một trong hai mẫu váy cưới có giá trị lên đến nửa tỷ đồng. Ngoài ra, theo Gia Đình Xã Hội, thực đơn tiệc cưới nàng hậu gồm 9 món, đa phần là những món bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Vietnamnet.
12 chiếc siêu xe đưa chồng Minh Hằng đến nhà nữ ca sĩ trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Dân Việt.
Vợ chồng Minh Hằng tổ chức đám cưới tại một resort cao cấp. Thực đơn tiệc cưới gồm các món sơn hào hải vị như tôm hùm, cua, bào ngư, cá tuyết. Cô dâu chi hơn nửa tỷ đồng cho váy cưới. Ảnh: Saostar.
Trong lễ ăn hỏi, Đông Nhi được Ông Cao Thắng rước dâu bằng xe mui trần. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Tiền Phong, một số nguồn tin cho biết, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã chi đến gần 10 tỷ đồng cho đám cưới trên biển. Ảnh: Vietnamnet.
Đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Cô dâu diện váy cưới giá gần 600 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet.
Bảo Thy và doanh nhân Phan Lĩnh tổ chức đám cưới năm 2019. Đoàn xe rước dâu của chú rể gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolls-Royce, Maybach...Ảnh: Znews, Dân Việt.
