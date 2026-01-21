Lào Cai xử phạt 2 người dân đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc

Ngày 21/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện các thế lực thù địch, chống đối thường xuyên tán phát các bài viết có nội dung xuyên tạc về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, bôi nhọ, xúc phạm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều trường hợp người dân do thiếu hiểu biết đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận trên các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bôi nhọ, xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Hai công dân làm việc tại cơ quan Công an.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 21/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an các xã Lục Yên, Thác Bà, Yên Thành gọi hỏi, làm việc, răn đe giáo dục 4 trường hợp, trong đó đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp.

Cụ thể, xử phạt ông N.V.T (sinh năm 1985, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) số tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Xử phạt ông T.V.L (sinh năm 1987, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông miêu tả tỉ mỉ hành động tai nạn kinh dị, rùng rợn” quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Để bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp tán phát thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân, không thực hiện hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận tiêu cực các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên không gian mạng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng internet, dịch vụ mạng xã hội; nâng cao cảnh giác với các thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

