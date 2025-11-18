Lào Cai: Vé cáp treo Fansipan ưu đãi đồng giá 250 ngàn từ ngày 18/11

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend vừa tung ra chương trình ưu đãi lớn, giá vé cáp treo chỉ còn 250 ngàn đồng, áp dụng cho công dân của tỉnh Lào Cai mới.

Đây là chương trình tri ân lớn nhất trong năm được Sun World Fansipan Legend áp dụng dành cho khách địa phương, kể từ sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái thành tỉnh Lào Cai.

Để nhận ưu đãi, du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh (CMND/CCCD/Hộ chiếu) hoặc Hộ khẩu, Giấy khai sinh (đối với trẻ em) chứng minh hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Lào Cai hoặc Tỉnh Yên Bái cũ tại quầy vé.

Chương trình ưu đãi này mang đến cơ hội "vàng" cuối cùng để người dân địa phương tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời tại Nóc nhà Đông Dương với mức giá ưu đãi hấp dẫn trước khi Khu du lịch bước vào giai đoạn bảo trì định kỳ tuyến cáp treo và Tàu hỏa leo núi Mường Hoa, từ ngày 24/11 đến hết 16/12/2025.

Cơ hội “vàng” để trải nghiệm vẻ đẹp Nóc nhà Đông Dương với mức giá ưu đãi trước kỳ bảo trì

Thời điểm cuối tháng 11 là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong năm tại Sa Pa, nơi du khách có thể chạm tay vào thế giới cổ tích với những trải nghiệm độc đáo. Săn mây trên đỉnh Fansipan chính là "đặc sản" của mùa này, khi du khách được chiêm ngưỡng một biển mây trắng bồng bềnh bất tận, tạo nên khung cảnh siêu thực và thoát tục.

Vẻ đẹp nao lòng của biển mây trắng bồng bềnh nơi đỉnh Fansipan

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách chiêm bái quần thể kiến trúc tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, với Tượng Phật A Di Đà, Bích Vân Thiền Tự... trong không gian biển mây vờn, mang lại cảm giác bình yên và thanh tịnh. Bên cạnh đó, đừng quên ghé thăm Bản Mây nằm ngay dưới chân cáp treo để khám phá những nét văn hóa bản địa nguyên bản, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, làm hương và thưởng thức các trò chơi dân gian thú vị.

Đặc biệt, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian nghệ thuật thị giác sống động của Lễ hội Hoa Sen đá lần thứ 2- 2025 tại Vườn An Nhiên, chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh hoa sen đá cầu kỳ và những tiểu cảnh độc đáo được tạo tác kỳ công từ những bông sen đá đủ loại và màu sắc.

Những tác phẩm sen đá độc đáo tại Lễ hội Hoa Sen Đá lần thứ 2

Cuối cùng, một chuyến du hành khám phá đỉnh thiêng Fansipan sẽ càng thêm trọn vẹn khi bạn thưởng thức show diễn nghệ thuật “Đỉnh thiêng du ký” đầy hấp dẫn, được “thiết kế riêng” cho Sun World Fansipan. Chương trình được trình diễn tại ba địa điểm, mở ra một hành trình trải nghiệm nghệ thuật độc đáo giữa khung cảnh ngoạn mục của đất trời Sa Pa. Du khách sẽ được chiêm nghiệm hành trình từ Bản Mây sôi động với phiên chợ Tây Bắc, âm nhạc dân gian và vũ điệu truyền thống, tới “Con đường mây trắng” tĩnh lặng ở Bích Vân Thiền Tự và kết thúc trên đỉnh Fansipan với vũ điệu tre xanh, lời ca hào hùng.

Với chính sách ưu đãi sâu dành cho người dân Lào Cai mới kéo dài 6 ngày, Sun World Fansipan Legend đang mang đến cơ hội lý tưởng chưa từng có để du khách địa phương tận hưởng và khám phá một mùa mây trên đỉnh Fansipan tuyệt đẹp và càng thêm tự hào về quê hương, đất nước mình./.