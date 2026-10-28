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Xã hội

Lạng Sơn: Mở rộng vụ án tham ô, khởi tố 3 bị can thiếu trách nhiệm

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, tạm giam 3 cán bộ Chi nhánh phát triển quỹ đất Bình Gia về tội thiếu trách nhiệm, để xảy ra vụ chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Khánh Hoài

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia. Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Hoàng Kim Vy (SN 1979, Trưởng chi nhánh), Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng là Kế toán phụ trách chi nhánh, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các lệnh tố tụng đối với 3 bị can.

Quá trình điều tra cho thấy, các bị can không thực hiện đúng chức trách, để Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) lợi dụng sơ hở chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng mà không phát hiện kịp thời. Trước đó, ngày 11/8, Nông Thanh Tú đã bị khởi tố và tạm giam về tội tham ô tài sản. Ngày 26/10, với sự phê chuẩn của Viện kiểm sát, Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt và khám xét các bị can.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, tiến hành thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cơ quan, tổ chức cần quản lý chặt chẽ tài chính, tăng cường kiểm tra nội bộ để phòng ngừa các vi phạm tương tự.

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#Công an Lạng Sơn #phát triển quỹ đất Bình Gia

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