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Xã hội

Tạm giữ người chồng sát hại vợ sau mâu thuẫn

Sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Huỳnh Minh Duy dùng dao chặt thịt chém nhiều nhát khiến vợ tử vong tại chỗ, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Vũ Sơn

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Duy (sinh năm 1987, ngụ ấp Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

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Đối tượng Huỳnh Minh Duy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 25/10, tại ấp Trung Hòa (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), Duy cãi vã với vợ là chị N.T.H.Th. (sinh năm 1989), do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm vợ chồng.

Sau cuộc cãi vã, chị Th. rời khỏi nhà. Lúc này, Duy lấy một con dao chặt thịt có sẵn trong nhà, đuổi theo rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Huỳnh Minh Duy đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

#tử vong #đầu thú

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