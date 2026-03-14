Lăng mộ cổ huyền thoại được phát hiện sau hố đen khổng lồ

Một nhóm công nhân phát hiện hố đen khổng lồ. Các chuyên gia vội vã đến hiện trường, họ vô cùng vui mừng khi lăng mộ cổ huyền thoại cuối cùng đã được tìm thấy.

Theo đó, một nhóm công nhân xây dựng tại núi Tương Cương, Quảng Châu (Trung Quốc) vô tình phát hiện ra một hố đen khổng lồ trong quá trình đào bới. Phát hiện này ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán khác nhau. Một số người tin rằng, đó là một công trình phòng thủ từ thời chiến, trong khi những người khác cho rằng, đó có thể là một di tích bí ẩn do người ngoài hành tinh để lại.

Đặng Tần Dặm, trưởng phòng cơ sở hạ tầng phụ trách công trình, thấy mọi người tụ tập bàn tán về phát hiện này liền vội vã đến hiện trường để điều tra. Cũng từng tham gia nhiều cuộc khai quật khảo cổ, ông ngay lập tức nhận ra rằng, phát hiện này không phải là chuyện bình thường và cần được chú ý nghiêm túc.

Ông lập tức ra lệnh phong tỏa khu vực và nhanh chóng liên hệ với Cục Di tích Văn hóa tỉnh Quảng Đông để đảm bảo vụ việc được xử lý chuyên nghiệp. Khi các chuyên gia đến hiện trường, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ phấn khích tuyên bố rằng, đây có thể chính là lăng mộ cổ huyền thoại.

Ban đầu, theo phỏng đoán, chủ nhân của lăng mộ cổ này là Triệu Đà, hoàng đế của vương quốc Nam Việt. Vương quốc Nam Việt là một chế độ được thành lập ở vùng Linh Nam vào thời Tây Hán và Triệu Đà là người sáng lập. Vốn là một vị tướng của nhà Tần, ông được lệnh tấn công Linh Nam. Lợi dụng sự hỗn loạn của nhà Tần, ông dần dần tích lũy quyền lực và cuối cùng trở thành người cai trị địa phương.

Triệu Đà là người rất thận trọng. Để đảm bảo an toàn cho tang lễ của mình, ông từng cho xây dựng một số ngôi mộ giả ở vùng Linh Nam. Trong tang lễ của ông, bốn nhóm người hộ tống những chiếc quan tài giống hệt nhau từ các hướng khác nhau, đánh lừa mọi người. Phương pháp này đã khiến lăng mộ của hoàng tộc Nam Việt trở thành một bí ẩn trong hàng nghìn năm và là đối tượng được tìm kiếm ráo riết.

Tuy nhiên, lăng mộ cổ được các nhà khảo cổ học phát hiện tại núi Tương Cương không phải là của Triệu Đà, mà thực sự là lăng mộ của cháu trai ông, Triệu Mặc. Triệu Mặc là người cai trị thứ hai của vương quốc Nam Việt và lăng mộ của ông là một trong những lăng mộ huyền thoại mà người ta đã tìm kiếm trong nhiều năm qua.

Sau khi nhận được sự chấp thuận, các chuyên gia ngay lập tức bắt đầu khai quật lăng mộ Triệu Mặc, phát hiện một số lượng lớn các di vật và bảo vật văn hóa quý giá. Một trong những khám phá gây chấn động nhất đối với giới khảo cổ học là chiếc gối ngọc trai, chiếc đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy ở Trung Quốc, cùng với một hiện vật bằng ngà voi châu Phi dài 1,26 mét và bộ áo tang bằng ngọc bích duy nhất được tìm thấy cho đến nay.

Tổng cộng, lăng mộ Triệu Mặc đã khai quật được hơn mười nghìn hiện vật vô cùng quý giá, cung cấp nguồn tư liệu vô song cho việc nghiên cứu nền văn hóa Linh Nam. Giá trị của những hiện vật này to lớn đến mức các chuyên gia khảo cổ thường xuyên sử dụng các thuật ngữ như "phát hiện đầu tiên", "độc nhất vô nhị" và "không thể thay thế" để mô tả chúng.

Một số chuyên gia thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố rằng, việc phát hiện lăng mộ Triệu Mặc đã đưa những bí mật lịch sử từ hơn 2.000 năm trước trở lại bề mặt, biến cuộc khai quật khảo cổ này trở thành một trong những thành tựu rực rỡ nhất trong lịch sử khảo cổ học Trung Quốc.

