Lạ lùng loài chồn sát thủ được nhiều người nuôi như thú cưng

Giải mã

Chồn sương (Mustela furo) là loài thú nhỏ nhanh nhẹn, gắn bó lâu đời với con người và mang nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những loài thú ăn thịt được thuần hóa sớm nhất. Chồn sương đã được con người thuần hóa từ hàng nghìn năm trước, chủ yếu để săn chuột và thỏ, đặc biệt phổ biến ở châu Âu thời cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Thực chất là dạng thuần hóa của chồn châu Âu. Nhiều nghiên cứu cho rằng chồn sương có nguồn gốc từ chồn châu Âu (Mustela putorius), với những thay đổi về hành vi và màu lông do quá trình thuần hóa lâu dài. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể dài, linh hoạt giúp thích nghi với không gian hẹp. Thân hình thon dài cho phép chồn sương dễ dàng chui rúc vào hang thỏ, khe đá hoặc đường ống, biến chúng thành thợ săn hiệu quả trong môi trường kín. Ảnh: Pinterest.
Thính giác và khứu giác phát triển mạnh. Dù thị lực không quá nổi bật, Mustela furo lại sở hữu khả năng nghe và ngửi rất nhạy, giúp phát hiện con mồi ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính ngủ nhiều nhưng rất năng động khi thức. Chồn sương có thể ngủ tới 14–18 giờ mỗi ngày, nhưng khi tỉnh táo lại cực kỳ hiếu động, thích chạy nhảy, leo trèo và khám phá môi trường xung quanh. Ảnh: Pinterest.
Hành vi chơi đùa phản ánh trí thông minh cao. Loài này thường chơi các trò rượt đuổi, giấu đồ vật hoặc giả vờ tấn công, cho thấy khả năng học hỏi và tương tác xã hội khá phát triển. Ảnh: Pinterest.
Từng được sử dụng trong nhiều hoạt động của con người. Ngoài săn bắt, chồn sương còn được dùng để kéo dây cáp trong không gian hẹp, thậm chí tham gia một số nghiên cứu khoa học nhờ sinh lý đặc thù. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay là thú cưng phổ biến nhưng cần chăm sóc đặc biệt. Dù đáng yêu và thân thiện, chồn sương đòi hỏi chế độ ăn giàu đạm động vật và không gian vận động phù hợp để duy trì sức khỏe lâu dài. Ảnh: Pinterest.
