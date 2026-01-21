Hà Nội

Biết gì về phim Tết 2026 Huyền Tình Dạ Trạch?

Giải trí

Biết gì về phim Tết 2026 Huyền Tình Dạ Trạch?

Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử – lãng mạn, mới gia nhập ‘đường đua’ phim Tết 2026 sau Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Quân Đội Nhân Dân, Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn do Tôn Văn đạo diễn. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.
Theo Quân Đội Nhân Dân, Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn do Tôn Văn đạo diễn. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.
Huyền Tình Dạ Trạch tái hiện thiên tình sử giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử. Tuy nhiên, phim không chỉ dừng lại ở một chuyện tình cá nhân mà mở rộng ra cả một kỷ nguyên Văn Lang - tiền Đông Sơn thuở hồng hoang. Trong phim, Chử Đồng Tử hiện lên là người tiên phong giáo hóa muôn dân, đại diện cho ý chí làm giàu bằng thương nghiệp và lòng nhân ái. Ảnh: VOV.
Huyền Tình Dạ Trạch tái hiện thiên tình sử giữa công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử. Tuy nhiên, phim không chỉ dừng lại ở một chuyện tình cá nhân mà mở rộng ra cả một kỷ nguyên Văn Lang - tiền Đông Sơn thuở hồng hoang. Trong phim, Chử Đồng Tử hiện lên là người tiên phong giáo hóa muôn dân, đại diện cho ý chí làm giàu bằng thương nghiệp và lòng nhân ái. Ảnh: VOV.
Phim phục dựng sinh động không gian sống của người Việt cổ với các nghi lễ xăm mình, đấu vật và các kỹ nghệ đúc đồng, đóng thuyền tinh xảo. Bối cảnh phim thực hiện trực tiếp tại ‘địa chỉ đỏ’ của truyền thuyết như Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) và đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên). Ảnh: Vietnamnet.
Phim phục dựng sinh động không gian sống của người Việt cổ với các nghi lễ xăm mình, đấu vật và các kỹ nghệ đúc đồng, đóng thuyền tinh xảo. Bối cảnh phim thực hiện trực tiếp tại ‘địa chỉ đỏ’ của truyền thuyết như Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) và đầm Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên). Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Huyền Tình Dạ Trạch quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trọng Trinh (Vua Hùng), NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (vợ Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên… cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Bảo Anh, Trương Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…Ảnh: Vietnamnet.
Theo Vietnamnet, Huyền Tình Dạ Trạch quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Trọng Trinh (Vua Hùng), NSƯT Nguyễn Chiều Xuân (vợ Vua Hùng), NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên… cùng dàn diễn viên trẻ: Nguyễn Xuân Phúc (Chử Đồng Tử), Lê Trần Thanh Tâm (Tiên Dung), Hoàng Kim Ngọc, Minh Tiệp, Bảo Anh, Trương Hoàng, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…Ảnh: Vietnamnet.
Huyền Tình Dạ Trạch dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp). Phim Ảnh: Vietnamnet.
Huyền Tình Dạ Trạch dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp). Phim Ảnh: Vietnamnet.
Ngoài Huyền Tình Dạ Trạch, 'đường đua' phim Tết 2026 còn gồm Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng. Thỏ ơi thuộc thể loại drama - tâm lý. Phim do Trấn Thành sản xuất, làm đạo diễn. Ảnh: FB Trấn Thành.
Ngoài Huyền Tình Dạ Trạch, 'đường đua' phim Tết 2026 còn gồm Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng. Thỏ ơi thuộc thể loại drama - tâm lý. Phim do Trấn Thành sản xuất, làm đạo diễn. Ảnh: FB Trấn Thành.
Mùi phở do Doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) làm đạo diễn, sản xuất. Dàn diễn viên gồm: nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Thanh Hương. Ảnh: Tiền Phong.
Mùi phở do Doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) làm đạo diễn, sản xuất. Dàn diễn viên gồm: nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Thanh Hương. Ảnh: Tiền Phong.
Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn làm đạo diễn. Dàn diễn viên phim gồm: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát. Ảnh: VTV.
Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn làm đạo diễn. Dàn diễn viên phim gồm: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân, Quách Ngọc Ngoan, Võ Tấn Phát. Ảnh: VTV.
Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang làm đạo diễn, nhà sản xuất đồng thời đóng chính. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus, Lê Khánh. Ảnh: FB Trường Giang.
Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang làm đạo diễn, nhà sản xuất đồng thời đóng chính. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus, Lê Khánh. Ảnh: FB Trường Giang.
