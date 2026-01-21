Hà Nội

Gái xinh Linh Ka diện style khỏe khoắn, năng động xuống phố

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Linh Ka diện style khỏe khoắn, năng động xuống phố

Mới đây, loạt hình ảnh Linh Ka dạo phố với phong cách thời trang tối giản nhưng đầy cá tính nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Linh Ka lựa chọn set đồ gồm áo tank top trắng dáng ôm kết hợp quần jeans ống rộng, giày sneaker và túi vải bản lớn.
Phụ kiện đi kèm như kính râm đen, khăn buộc cổ nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế, mang đến tổng thể năng động nhưng vẫn thời trang.
Bối cảnh phố xá với những bậc thang, mảng tường màu sắc và ánh nắng chiều giúp set đồ của Linh Ka thêm phần nổi bật.
Cách phối đồ đơn giản, phóng khoáng của Linh Ka được nhiều khán giả nhận xét là phù hợp với xu hướng thời trang đường phố đang thịnh hành trong giới trẻ châu Á. Không cần quá cầu kỳ, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối, thần thái tự tin và gu thẩm mỹ ngày càng hoàn thiện.
Trên các diễn đàn, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho phong cách mới của Linh Ka như: “Mặc đơn giản mà vẫn cuốn”, “Style này nhìn rất Tây”, hay “Ngày càng có khí chất fashionista”. ﻿
Một số ý kiến cho rằng hình ảnh khỏe khoắn, đời thường giúp Linh Ka trở nên gần gũi hơn so với những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ hay sân khấu.
Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh (sinh năm 2002), hiện là ca sĩ, người mẫu ảnh và nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội tại Việt Nam.
Sau thời gian dài được biết đến qua các bản cover, Linh Ka chính thức debut ca sĩ vào năm 2023 với EP đầu tay CHU, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp âm nhạc và định hướng hình ảnh trưởng thành hơn.
Bên cạnh ca hát, Linh Ka còn là gương mặt KOL được nhiều nhãn hàng và thương hiệu thời trang quan tâm. Với hàng triệu lượt theo dõi trên Instagram và Facebook, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, hợp tác quảng cáo và được đánh giá cao về khả năng biến hóa phong cách – từ ngọt ngào, quyến rũ đến cá tính, năng động như trong loạt ảnh dạo phố lần này.
Về đời tư, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Linh Ka từng thu hút sự chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Dương Domic, sau quãng thời gian dài dính nghi vấn tình cảm với ca sĩ Will. Tuy nhiên, hiện tại cô chọn cách giữ kín đời sống cá nhân, tập trung cho công việc nghệ thuật và xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng bền vững.
Thiên Anh
