Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Em bé triệu view' Bảo An ngày nào giờ là thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng

Cộng đồng trẻ

'Em bé triệu view' Bảo An ngày nào giờ là thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng

Thả dáng trong tà áo dài truyền thống, Bảo An khoe trọn nét đẹp dịu dàng của thiếu nữ duyên dáng tuổi 20.

Trầm Phương
Những ai yêu mến âm nhạc thiếu nhi chắc hẳn không thể quên cái tên Bảo An. Cô nàng sinh năm 2006 này từng sở hữu những MV đạt hàng trăm triệu lượt xem như Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít... Bảo An chính là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có video vượt mốc 100 triệu view trên YouTube khi mới chỉ là một cô nhóc tiểu học. (Ảnh: IGNV)
Những ai yêu mến âm nhạc thiếu nhi chắc hẳn không thể quên cái tên Bảo An. Cô nàng sinh năm 2006 này từng sở hữu những MV đạt hàng trăm triệu lượt xem như Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít... Bảo An chính là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có video vượt mốc 100 triệu view trên YouTube khi mới chỉ là một cô nhóc tiểu học. (Ảnh: IGNV)
Bẵng đi một thời gian, Bảo An giờ đây đã bước sang tuổi 20. Không còn là "em bé triệu view" với đôi má phúng phính, Bảo An hiện tại sở hữu nhan sắc thanh tú, vóc dáng mảnh mai và phong thái vô cùng tự tin. (Ảnh: IGNV)
Bẵng đi một thời gian, Bảo An giờ đây đã bước sang tuổi 20. Không còn là "em bé triệu view" với đôi má phúng phính, Bảo An hiện tại sở hữu nhan sắc thanh tú, vóc dáng mảnh mai và phong thái vô cùng tự tin. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Bảo An chọn cho mình bộ áo dài trắng nhẹ nhàng với chất liệu gấm vân chìm sang trọng. Sự kết hợp giữa nét truyền thống của áo dài và vẻ đẹp hiện đại của cô thiếu nữ tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Bảo An chọn cho mình bộ áo dài trắng nhẹ nhàng với chất liệu gấm vân chìm sang trọng. Sự kết hợp giữa nét truyền thống của áo dài và vẻ đẹp hiện đại của cô thiếu nữ tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ giúp Bảo An giữ được nét ngây thơ vốn có nhưng không kém phần sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ giúp Bảo An giữ được nét ngây thơ vốn có nhưng không kém phần sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Dù đứng giữa phố thị nhộn nhịp hay bên những đóa hoa sen thanh ngát, Bảo An vẫn toát lên vẻ dịu dàng, đài các của người con gái Việt. (Ảnh: IGNV)
Dù đứng giữa phố thị nhộn nhịp hay bên những đóa hoa sen thanh ngát, Bảo An vẫn toát lên vẻ dịu dàng, đài các của người con gái Việt. (Ảnh: IGNV)
Cách tạo dáng chuyên nghiệp cùng sự đầu tư về hình ảnh cho thấy cô nàng rất nghiêm túc trong việc xây dựng hình tượng cá nhân khi bước vào tuổi trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Cách tạo dáng chuyên nghiệp cùng sự đầu tư về hình ảnh cho thấy cô nàng rất nghiêm túc trong việc xây dựng hình tượng cá nhân khi bước vào tuổi trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, không ít người đã để lại lời khen ngợi, xuýt xoa: "Xinh iu quá em ơi", "xinh xỉu", "ôi dễ thương quá". (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, không ít người đã để lại lời khen ngợi, xuýt xoa: "Xinh iu quá em ơi", "xinh xỉu", "ôi dễ thương quá". (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở danh hiệu "sao nhí", Bảo An vẫn đang nỗ lực khẳng định mình ở vai trò ca sĩ và diễn viên, đồng thời vẫn tập trung cho việc học hành. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở danh hiệu "sao nhí", Bảo An vẫn đang nỗ lực khẳng định mình ở vai trò ca sĩ và diễn viên, đồng thời vẫn tập trung cho việc học hành. (Ảnh: IGNV)
Dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. (Ảnh: IGNV)
Dù có nhiều thay đổi về hình ảnh để phù hợp với độ tuổi teen, Bảo An vẫn giữ được tính cách hồn nhiên, cởi mở và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi về ngoại hình từ một cô bé đáng yêu sang một thiếu nữ duyên dáng không chỉ khiến người hâm mộ thích thú mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho Bảo An trong con đường nghệ thuật phía trước. (Ảnh: IGNV)
Sự thay đổi về ngoại hình từ một cô bé đáng yêu sang một thiếu nữ duyên dáng không chỉ khiến người hâm mộ thích thú mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho Bảo An trong con đường nghệ thuật phía trước. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Bảo An #thiếu nữ #nghệ sĩ #hình ảnh #trưởng thành #nữ ca sĩ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT