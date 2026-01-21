Hà Nội

Á hậu Quản Hân rạng rỡ trong ngày dạm ngõ bên nửa kia

Giải trí

Á hậu Quản Hân rạng rỡ trong ngày dạm ngõ bên nửa kia

Quản Hân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Mới đây, nữ MC sinh năm 1997 tổ chức lễ dạm ngõ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Quản Hân)
Chia sẻ hình ảnh lễ dạm ngõ, Quản Hân viết trên trang cá nhân: "Chúng con cảm ơn ba mẹ hai bên đã thương, đã yêu, đã cho chúng con được bắt đầu hành trình này trong sự đủ đầy và yêu thương. Cảm ơn Gia đình The TVFace, anh chị em, bạn bè đã gửi những lời chúc ấm áp và tốt đẹp. Đợi thiệp tụi mình quẩy tung trời chuyến này nhé".
Trước đó, nàng hậu nhắn nhủ nửa kia: "Chúng mình đã cùng nhau lớn lên trong tình yêu này. Anh chở che hơn, mình la làng hơn".
Quản Hân thường xuyên đăng ảnh bên nửa kia trước lễ dạm ngõ.
Theo Vietnamnet, Quản Hân là thủ khoa đầu ra khóa Diễn viên đầu tiên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Cô đóng các phim: Trái tim bất hạnh, Ngôi nhà trăm tỷ năm 2025.
Trước khi lên xe hoa, Quản Hân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc.
Nữ MC sinh năm 1997 đoạt giải Á hậu 2 Miss Peace VietNam 2022.
Ở Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Quản Hân vào top 9 trong chung kết, đoạt các danh hiệu Người đẹp Đông Nam Bộ, Người đẹp hùng biện.
Khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, Quản Hân để tóc ngắn cá tính.
Quản Hân đang theo đuổi công việc MC. Chia sẻ trên Đồng Nai Online, cô cho biết, bí quyết làm nghề là không ngừng cố gắng. "Tôi tin là khi mình làm việc bằng cái tâm, luôn mang tâm thế sẵn sàng học hỏi và cống hiến thì mình đã làm tốt được 50% rồi. Phần còn lại thì tập trung vào các kỹ năng cần thiết của người dẫn chương trình", Quản Hân nói.
Điều giúp Quản Hân gắn bó nghề dẫn chương trình là vì công việc giúp cô có được sự tự tin trong lời ăn tiếng nói, hoạt động giao tiếp thường ngày, cùng với nhiều trải nghiệm và bài học trong cuộc sống.
