Á hậu Quản Hân rạng rỡ trong ngày dạm ngõ bên nửa kia

Quản Hân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Mới đây, nữ MC sinh năm 1997 tổ chức lễ dạm ngõ.
Những chiếc Toyota Hilux 2026 thế hệ mới đã xuất hiện tại một sự kiện dành cho đại lý ở Việt Nam. Mức giá xe dự kiến khởi điểm từ 603 đến hơn 900 triệu đồng.
Những chiếc Toyota Hilux 2026 thế hệ mới đã xuất hiện tại một sự kiện dành cho đại lý ở Việt Nam. Mức giá xe dự kiến khởi điểm từ 603 đến hơn 900 triệu đồng.
Dự án tái hiện tinh thần của ngôi nhà truyền thống Việt Nam, cân bằng giữa sự giản dị và ấm áp trong nhịp sống đô thị hối hả hiện đại.
Nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào H’Mông, Đỗ Yên Đan khoác lên mình trang phục dân tộc rực rỡ giữa khung cảnh núi rừng Tây Bắc thu hút sự chú ý trên mạng.
Cà phê sữa thơm ngon, dễ uống nhưng không phải ai cũng phù hợp. Một số nhóm người nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến đường huyết, tiêu hóa và tim mạch.
Bộ xương cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của người Homo Habilis được tìm thấy mang đến những hiểu biết mới về sự tiến hóa của loài người sơ khai.
Không cần ngân sách lớn, du khách vẫn có thể tận hưởng Huế mùa đẹp nhất năm. Một vài kinh nghiệm di chuyển, tham quan và ăn uống giúp chuyến đi tiết kiệm hơn...
Vì độ dai và khả năng bảo quản lâu, hàn the vẫn bị lén trộn vào một số thực phẩm quen thuộc. Chất cấm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu một phòng tắm công cộng ở Pompeii (Italy) của các chuyên gia chỉ ra người La Mã đã tắm trong nước bẩn và bị nhiễm chì.
Chồn sương (Mustela furo) là loài thú nhỏ nhanh nhẹn, gắn bó lâu đời với con người và mang nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.
Từ kinh nghiệm ở chiến trường Ukraine, xe tăng chủ lực T-90M đã được sửa đổi để cải thiện độ chính xác khi bắn và nâng cao khả năng sống sót trước UAV FPV.
Về làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), du khách khó cưỡng lại món thịt quay đòn trứ danh, bì giòn rộp, thơm lừng, chế biến cầu kỳ suốt nhiều giờ.
Mới đây, loạt hình ảnh Sĩ Thanh xuất hiện trong một set đồ thời trang tông hồng ánh kim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Các đám cháy rừng dữ dội ở Chile đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50.000 người phải sơ tán.
Đền Bạch Mã là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng nhất thủ đô Hà Nội, gắn liền với lịch sử hình thành kinh đô Thăng Long.
Akaei Ray, nữ coser nổi tiếng đến từ Singapore, tiếp tục gây sốt mạng xã hội với vẻ đẹp đời thường trong trẻo, thu hút gần 33 triệu lượt thích trên TikTok.
Một trong nhiều khả năng của tên lửa SSM mới là khả năng xoay tròn trong quá trình tấn công để giúp né tránh các hệ thống pháo tầm gần.
Cả 3 chiếc máy chơi game console hàng đầu là PS5, Xbox Series X và Switch 2 được đưa vào một hệ thống duy nhất đặt tên là "Ningtendo PXBOX 5"
Top 3 con giáp này sẽ gặt hái thành công, giàu sang và danh vọng trong 20 ngày tới nhờ vận khí tốt và nỗ lực không ngừng.
Các nhà khoa học lần đầu tiên lập bản đồ với độ chi tiết chưa từng có về bên dưới lớp băng dày của Nam Cực.