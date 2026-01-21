Cà phê sữa thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên uống

Cà phê sữa thơm ngon, dễ uống nhưng không phải ai cũng phù hợp. Một số nhóm người nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến đường huyết, tiêu hóa và tim mạch.
Thả dáng trong tà áo dài truyền thống, Bảo An khoe trọn nét đẹp dịu dàng của thiếu nữ duyên dáng tuổi 20.
Theo nghiên cứu mới, xác ướp người băng Otzi hơn 5.300 tuổi và một người tiền sử sống ở Siberia cách đây khoảng 45.000 năm đều mang một chủng virus HPV.
Chim thiên đường lớn (Paradisaea apoda) là biểu tượng rực rỡ của các khu rừng New Guinea, nổi tiếng với vẻ đẹp siêu thực và tập tính độc đáo.
Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về đất nước Thụy Sĩ có thể bạn chưa biết.
Quýt sim và quýt đường có màu vàng cam bắt mắt, lá xanh ngắt, hương vị thơm ngon, ngọt đậm, mọng nước, vỏ mỏng, giá rẻ nên được khách hàng ưa chuộng.
Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử – lãng mạn, mới gia nhập ‘đường đua’ phim Tết 2026 sau Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng.
Mới đây, loạt hình ảnh Linh Ka dạo phố với phong cách thời trang tối giản nhưng đầy cá tính nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất lo xa, dự phòng một số tình huống có thể xảy ra và tích lũy tài sản từ những khoản nhỏ.
Những chiếc Toyota Hilux 2026 thế hệ mới đã xuất hiện tại một sự kiện dành cho đại lý ở Việt Nam. Mức giá xe dự kiến khởi điểm từ 603 đến hơn 900 triệu đồng.
Dự án tái hiện tinh thần của ngôi nhà truyền thống Việt Nam, cân bằng giữa sự giản dị và ấm áp trong nhịp sống đô thị hối hả hiện đại.
Nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào H’Mông, Đỗ Yên Đan khoác lên mình trang phục dân tộc rực rỡ giữa khung cảnh núi rừng Tây Bắc thu hút sự chú ý trên mạng.
Quản Hân từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Mới đây, nữ MC sinh năm 1997 tổ chức lễ dạm ngõ.
Bộ xương cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của người Homo Habilis được tìm thấy mang đến những hiểu biết mới về sự tiến hóa của loài người sơ khai.
Không cần ngân sách lớn, du khách vẫn có thể tận hưởng Huế mùa đẹp nhất năm. Một vài kinh nghiệm di chuyển, tham quan và ăn uống giúp chuyến đi tiết kiệm hơn...
Vì độ dai và khả năng bảo quản lâu, hàn the vẫn bị lén trộn vào một số thực phẩm quen thuộc. Chất cấm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu một phòng tắm công cộng ở Pompeii (Italy) của các chuyên gia chỉ ra người La Mã đã tắm trong nước bẩn và bị nhiễm chì.
Chồn sương (Mustela furo) là loài thú nhỏ nhanh nhẹn, gắn bó lâu đời với con người và mang nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.
Từ kinh nghiệm ở chiến trường Ukraine, xe tăng chủ lực T-90M đã được sửa đổi để cải thiện độ chính xác khi bắn và nâng cao khả năng sống sót trước UAV FPV.
Về làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), du khách khó cưỡng lại món thịt quay đòn trứ danh, bì giòn rộp, thơm lừng, chế biến cầu kỳ suốt nhiều giờ.