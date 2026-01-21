Hà Nội

Sống Khỏe

Cà phê sữa thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên uống

Cà phê sữa thơm ngon, dễ uống nhưng không phải ai cũng phù hợp. Một số nhóm người nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến đường huyết, tiêu hóa và tim mạch.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cà phê sữa từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc của nhiều người nhờ hương vị hài hòa giữa vị đắng của cà phê và vị ngọt béo của sữa. Tuy nhiên, phía sau sự hấp dẫn đó, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại đồ uống này thường xuyên. Với một số nhóm người, cà phê sữa có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn nếu dùng không đúng cách hoặc quá nhiều. Ảnh minh họa
Một trong những nhóm cần đặc biệt lưu ý là người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang ở giai đoạn tiền tiểu đường. Phần lớn cà phê sữa, nhất là cà phê pha sữa đặc, chứa lượng đường cao, dễ làm đường huyết tăng nhanh sau khi uống. Ảnh minh họa
Việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây khó khăn cho quá trình kiểm soát đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Ngay cả những người chưa mắc bệnh nhưng có nguy cơ cũng nên thận trọng với thói quen uống cà phê sữa ngọt mỗi ngày. Ảnh minh họa
Cà phê sữa cũng không phải lựa chọn lý tưởng đối với những người gặp vấn đề về tiêu hóa. Caffeine có khả năng kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, trong khi sữa lại dễ gây đầy bụng ở một số người. Sự kết hợp này có thể khiến các triệu chứng như ợ nóng, khó tiêu, đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản hoặc hội chứng ruột kích thích. Ảnh minh họa
Với người không dung nạp lactose, cà phê sữa càng dễ gây rắc rối. Do cơ thể thiếu enzyme cần thiết để phân giải lactose trong sữa, việc uống cà phê pha sữa tươi hoặc sữa đặc có thể dẫn đến đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. Đây là lý do nhiều người dù rất thích cà phê sữa nhưng vẫn phải “nói không” với thức uống này. Ảnh minh họa
Ngoài ra, việc tiêu thụ cà phê sữa thường xuyên cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp. Caffeine được cho là có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi nếu dùng quá nhiều, trong khi sữa lại là nguồn cung cấp canxi quan trọng. Khi hai yếu tố này kết hợp, hiệu quả hấp thụ canxi có thể không như mong muốn, đặc biệt ở người cao tuổi, phụ nữ sau mãn kinh hoặc những người có nguy cơ loãng xương. Ảnh minh họa
Người bị cao huyết áp cũng cần cân nhắc trước khi uống cà phê sữa. Sau khi sử dụng cà phê, huyết áp và nhịp tim có thể tăng tạm thời. Nếu kết hợp với sữa đặc nhiều đường, áp lực lên hệ tim mạch càng lớn, khiến huyết áp khó ổn định và làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch nếu sử dụng kéo dài. Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, những người có bệnh lý về gan hoặc thận không nên uống cà phê sữa một cách tùy tiện. Caffeine được chuyển hóa qua gan và đào thải qua thận, do đó khi hai cơ quan này hoạt động kém, cơ thể sẽ khó xử lý lượng caffeine dư thừa. Ngoài ra, sữa còn chứa phospho – khoáng chất mà người bị suy thận thường được khuyến cáo hạn chế, để tránh gây áp lực cho chức năng lọc của thận. Ảnh minh họa
Các chuyên gia khuyến cáo, cà phê sữa không phải là thức uống “cấm kỵ”, nhưng cần được sử dụng có chừng mực và phù hợp với thể trạng mỗi người. Ảnh minh họa
Việc lựa chọn cà phê ít đường, giảm lượng sữa, dùng sữa không lactose hoặc sữa thực vật, đồng thời hạn chế tần suất uống có thể giúp giảm bớt những tác động tiêu cực, bảo vệ sức khỏe về lâu dài. Ảnh minh họa
