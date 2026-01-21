Hà Nội

Khám phá xương Homo habilis cổ đại giúp hiểu rõ nguồn gốc loài người

Kho tri thức

Khám phá xương Homo habilis cổ đại giúp hiểu rõ nguồn gốc loài người

Bộ xương cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của người Homo Habilis được tìm thấy mang đến những hiểu biết mới về sự tiến hóa của loài người sơ khai.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ trường Đại học Stony Brook đã thực hiện một khám phá đột phá trong lĩnh vực cổ sinh vật học loài người. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ trường Đại học Stony Brook đã thực hiện một khám phá đột phá trong lĩnh vực cổ sinh vật học loài người. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Đó là một bộ xương người Homo habilis được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Đó là một bộ xương người Homo habilis được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Ước tính bộ xương này có niên đại hơn 2 triệu năm tuổi. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Ước tính bộ xương này có niên đại hơn 2 triệu năm tuổi. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Nó được khai quật ở Đông Turkana, miền bắc Kenya. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Nó được khai quật ở Đông Turkana, miền bắc Kenya. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Homo habilis là một loài người sơ khai được cho là tổ tiên của Homo erectus. Hầu hết kiến ​​thức trước đây về loài người này đến từ các mảnh vỡ hộp sọ và di cốt sọ. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Homo habilis là một loài người sơ khai được cho là tổ tiên của Homo erectus. Hầu hết kiến ​​thức trước đây về loài người này đến từ các mảnh vỡ hộp sọ và di cốt sọ. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Bộ xương mới được phát hiện có niên đại khoảng 2,02 đến 2,06 triệu năm và bao gồm cả hai xương đòn, các mảnh xương bả vai, cả hai xương cánh tay trên, cả hai xương cẳng tay, các phần của xương chậu và một phần xương cùng. Đáng chú ý, các bộ phận xương này được tìm thấy cùng với một bộ răng hàm dưới gần như hoàn chỉnh. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Bộ xương mới được phát hiện có niên đại khoảng 2,02 đến 2,06 triệu năm và bao gồm cả hai xương đòn, các mảnh xương bả vai, cả hai xương cánh tay trên, cả hai xương cẳng tay, các phần của xương chậu và một phần xương cùng. Đáng chú ý, các bộ phận xương này được tìm thấy cùng với một bộ răng hàm dưới gần như hoàn chỉnh. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Phát hiện mới này cung cấp những hiểu biết vô giá về giải phẫu khảo cổ và sự tiến hóa của loài người cổ xưa thời kỳ đầu. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Phát hiện mới này cung cấp những hiểu biết vô giá về giải phẫu khảo cổ và sự tiến hóa của loài người cổ xưa thời kỳ đầu. Ảnh: @Đại học Stony Brook.
Mời Quý Độc giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Bộ xương #người Homo Habilis #hài cốt #chủng người #tiền sử

