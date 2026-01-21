Khám phá xương Homo habilis cổ đại giúp hiểu rõ nguồn gốc loài người

Bộ xương cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của người Homo Habilis được tìm thấy mang đến những hiểu biết mới về sự tiến hóa của loài người sơ khai.