Sốc nặng về cuộc sống của người La Mã tại Pompeii

Sốc nặng về cuộc sống của người La Mã tại Pompeii

Kết quả nghiên cứu một phòng tắm công cộng ở Pompeii (Italy) của các chuyên gia chỉ ra người La Mã đã tắm trong nước bẩn và bị nhiễm chì.

Tâm Anh (theo LS)
Người La Mã cổ đại nổi tiếng với hệ thống dẫn nước tiên tiến cùng với các nhà tắm công cộng và nhà vệ sinh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của các chuyên gia đã phát hiện bí khó tin về những nhà tắm công cộng đầu tiên được xây dựng ở Pompeii. Ảnh: Cees Passchier.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu cho biết người dân La Mã ở Pompeii có thể không mấy dễ chịu khi sử dụng nhà tắm công cộng thời kỳ đầu để vệ sinh cơ thể bằng nước bẩn, bị nhiễm chì và chỉ thay nước một lần mỗi ngày. Ảnh: Cees Passchier.
"Rất có thể trải nghiệm tắm gội tại phòng tắm nhỏ này không đảm bảo vệ sinh. Do đó, cơ sở này không mấy hấp dẫn khách hàng", tác giả chính của nghiên cứu, nhà khảo cổ học địa chất Gül Sürmelihindi tại Đại học Johannes Gutenberg ở Mainz, Đức, cho biết. Ảnh: Cees Passchier.
Nhà khảo cổ học địa chất Sürmelihindi và các đồng nghiệp đã có phát hiện trên sau khi phân tích hợp chất hóa học canxi cacbonat được bảo tồn trong các lớp cặn bám ở một nhà tắm công cộng tại Pompeii nhằm nghiên cứu thành phần của nguồn nước. Ảnh: Cees Passchier.
Trong nghiên cứu được công bố ngày 12/1 trên tạp chí PNAS, các chuyên gia cho hay nhà tắm công cộng là một phần quan trọng của văn hóa của người La Mã thời cổ đại. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Theo nhà khảo cổ học địa chất Sürmelihindi, khi đế chế La Mã mở rộng, văn hóa tắm rửa cũng phát triển theo. Vào thời kỳ đỉnh cao, người La Mã "đã xây dựng các đường dẫn nước đường dài để có thể tắm rửa và làm sạch cơ thể hàng ngày". Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Tuy nhiên, tại những nhà tắm cổ nhất được xây dựng ở Pompeii, được sử dụng từ khoảng năm 130 trước Công nguyên đến năm 30 trước Công nguyên, tình hình lại khác. Trước khi thành phố xây dựng hệ thống dẫn nước, các công trình này lấy nước từ giếng và bể chứa thông qua sử dụng những nô lệ. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
"Nước không thể được thay mới nhiều hơn một lần một ngày", nhà khảo cổ học địa chất Sürmelihindi cho hay. Ảnh: Archaeological Park of Pompeii.
Do nước không được thay mới thường xuyên tại nhà tắm công cộng này nên đã dẫn tới "điều kiện vệ sinh kém cho những người dân Pompeii tắm ở cơ sở đó". Ảnh: X/ Earth.com.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tình trạng ô nhiễm kim loại nặng trong nhà tắm công cộng trên. Nồng độ chì cao tại cơ sở này có khả năng đến từ hệ thống đường ống dẫn nước bằng chì trong khu phức hợp nhà tắm. Ảnh: Wikimedia Commons.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#Lịch sử nhà tắm La Mã cổ đại #Nghiên cứu về hệ thống dẫn nước Pompeii #nhà tắm công cộng #La Mã

