Danh tính gái đẹp sinh năm 2003 nghi hẹn hò Đình Bắc

Cộng đồng trẻ

Danh tính gái đẹp sinh năm 2003 nghi hẹn hò Đình Bắc

Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.

Thiên Anh
Thời gian gần đây, cái tên Á hậu Cẩm Ly bất ngờ được cư dân mạng nhắc đến dày đặc khi vướng nghi vấn hẹn hò với cầu thủ trẻ Đình Bắc. Cụ thể, loạt từ khóa xoay quanh Đình Bắc và Cẩm Ly bất ngờ leo thẳng hot search.
Kèm theo đó, netizen phát hiện Đình Bắc từng thả tim một bức ảnh của Cẩm Ly từ tháng 12/2025, tuy nhiên lượt thích này sau đó đã biến mất, khiến netizen càng thêm tò mò.
Ở chiều ngược lại, Cẩm Ly cũng để lại tim cho bài đăng của Đình Bắc vào cùng thời điểm, ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo làn sóng đẩy thuyền rầm rộ dành cho cặp đôi.
Trước phản ứng của cư dân mạng, Đình Bắc và Cẩm Ly không xác nhận cũng không phủ nhận, khiến câu chuyện càng thêm được chú ý.
Á hậu Cẩm Ly, tên đầy đủ Nguyễn Thị Cẩm Ly, sinh năm 2003. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng, Cẩm Ly nhanh chóng ghi điểm với công chúng ngay từ những vòng đầu. Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là mỹ nhân có visual trong trẻo, đúng chuẩn gu Á đông.
Trong suốt hành trình dự thi, Cẩm Ly gây chú ý khi liên tục góp mặt ở nhiều hạng mục phụ, có thể kể đến Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 10 Gương mặt khả ái, Top 6 Người đẹp Nữ công gia chánh cùng danh hiệu Người đẹp khu vực Tây Nguyên.
Chuỗi thành tích này phần nào cho thấy sự thể hiện khá toàn diện của Cẩm Ly, từ ngoại hình, phong thái trình diễn cho đến khả năng ứng xử trước công chúng.
Bên cạnh các hoạt động liên quan đến sắc đẹp, Cẩm Ly hiện theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam và song song làm người mẫu ảnh tự do. Nàng Á hậu duy trì lối sống năng động với các bộ môn như gym, bơi lội, đạp xe hay pickleball nhằm giữ gìn vóc dáng và thể lực. Hình ảnh Cẩm Ly theo đuổi được xây dựng theo hướng chỉn chu, hiện đại và bền bỉ trên con đường phát triển lâu dài.
Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu nhan sắc, đời thường của Cẩm Ly cũng nhận về nhiều lời khen. Cô theo đuổi phong cách ngọt ngào, ăn diện kín đáo.
