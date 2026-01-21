Danh tính gái đẹp sinh năm 2003 nghi hẹn hò Đình Bắc

Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.
Vì độ dai và khả năng bảo quản lâu, hàn the vẫn bị lén trộn vào một số thực phẩm quen thuộc. Chất cấm này tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
Kết quả nghiên cứu một phòng tắm công cộng ở Pompeii (Italy) của các chuyên gia chỉ ra người La Mã đã tắm trong nước bẩn và bị nhiễm chì.
Chồn sương (Mustela furo) là loài thú nhỏ nhanh nhẹn, gắn bó lâu đời với con người và mang nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.
Từ kinh nghiệm ở chiến trường Ukraine, xe tăng chủ lực T-90M đã được sửa đổi để cải thiện độ chính xác khi bắn và nâng cao khả năng sống sót trước UAV FPV.
Về làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), du khách khó cưỡng lại món thịt quay đòn trứ danh, bì giòn rộp, thơm lừng, chế biến cầu kỳ suốt nhiều giờ.
Mới đây, loạt hình ảnh Sĩ Thanh xuất hiện trong một set đồ thời trang tông hồng ánh kim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Các đám cháy rừng dữ dội ở Chile đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 50.000 người phải sơ tán.
Đền Bạch Mã là một trong những địa điểm tâm linh nổi tiếng nhất thủ đô Hà Nội, gắn liền với lịch sử hình thành kinh đô Thăng Long.
Akaei Ray, nữ coser nổi tiếng đến từ Singapore, tiếp tục gây sốt mạng xã hội với vẻ đẹp đời thường trong trẻo, thu hút gần 33 triệu lượt thích trên TikTok.
Một trong nhiều khả năng của tên lửa SSM mới là khả năng xoay tròn trong quá trình tấn công để giúp né tránh các hệ thống pháo tầm gần.
Cả 3 chiếc máy chơi game console hàng đầu là PS5, Xbox Series X và Switch 2 được đưa vào một hệ thống duy nhất đặt tên là "Ningtendo PXBOX 5"
Top 3 con giáp này sẽ gặt hái thành công, giàu sang và danh vọng trong 20 ngày tới nhờ vận khí tốt và nỗ lực không ngừng.
Các nhà khoa học lần đầu tiên lập bản đồ với độ chi tiết chưa từng có về bên dưới lớp băng dày của Nam Cực.
Nhiều loại cây cảnh lá được ưa chuộng nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả, đồng thời được xem là “lá bùa xanh” hút vượng khí vào nhà.
Những bức tranh tường từ hang động này hé lộ truyền thống nghệ thuật và tín ngưỡng phức tạp của cư dân cổ đại miền Bắc Mexico và Texas.
Samsung Galaxy S26 được hé lộ sẽ nâng cấp mạnh sạc nhanh lên 60W, hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian sạc và cải thiện trải nghiệm người dùng.
Khỉ thầy tu (Pithecia monachus) là loài linh trưởng Nam Mỹ bí ẩn, nổi bật với ngoại hình “như thầy tu” và lối sống thích nghi rừng mưa Amazon.
Hyundai Palisade High Roof 2026 vừa lộ diện, khẳng định bản thương mại đã sẵn sàng. Với thiết kế trần cao và nội thất chuẩn VIP, phong cách "chuyên cơ mặt đất".
Nghiên cứu gây sốc cho thấy 9/10 bài đăng mạng xã hội bằng tiếng Anh không phải do con người viết, làm dấy lên lo ngại về chất lượng thông tin số.
Indonesia tiếp nhận ba máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.