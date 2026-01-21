Hà Nội

Sự thật bất ngờ về đất nước Thụy Sĩ có thể bạn chưa biết

Thế giới

Sự thật bất ngờ về đất nước Thụy Sĩ có thể bạn chưa biết

Dưới đây là một số sự thật bất ngờ về đất nước Thụy Sĩ có thể bạn chưa biết.

An An (Theo globaladmissions)
Theo trang Global Admissions, Thụy Sĩ là một quốc gia đa ngôn ngữ, với 4 ngôn ngữ chính thức gồm tiếng Đức, Pháp, Italy và tiếng Romansh. Trong đó, tiếng Đức được sử dụng phổ biến nhất. Ảnh: GA.
Với chiều dài 57 km, đường hầm Gotthard ở Thụy Sĩ là đường hầm đường sắt dài nhất và sâu nhất thế giới. Đường hầm được khánh thành vào năm 2016, sau 17 năm xây dựng. Ảnh: GA.
Thụy Sĩ là vùng đất của những hồ nước, với hơn 1.500 hồ chiếm khoảng 6% diện tích bề mặt. Ảnh: Shutterstock.
Thụy Sĩ là thiên đường dành cho những người yêu thích sô cô la, và là nơi xuất xứ của một trong những loại sô cô la được yêu thích nhất thế giới: Toblerone. Ảnh: GA.
Thụy Sĩ có hơn 300.000 hầm trú ẩn hạt nhân, được chuẩn bị để dành cho những tình huống khẩn cấp. Ảnh: swissinfo.
Đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng toàn cầu về chất lượng vượt trội, tay nghề thủ công tinh xảo và sự đổi mới không ngừng, với các thương hiệu như Rolex,... Ảnh: GA.
Kèn Alphorn là một nhạc cụ truyền thống của Thụy Sĩ, được làm bằng gỗ và dài khoảng 3,5 m. Ảnh: GA.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Phiên chợ du lịch được yêu thích tại Nam Phi (Nguồn video: THĐT)
#sự thật bất ngờ về đất nước Thụy Sĩ #đất nước Thụy Sĩ #Thụy Sĩ #khám phá đất nước Thụy Sĩ

