Bí ẩn loài chim thiên đường, 'bay mãi không bao giờ chạm đất'

Giải mã

Bí ẩn loài chim thiên đường, 'bay mãi không bao giờ chạm đất'

Chim thiên đường lớn (Paradisaea apoda) là biểu tượng rực rỡ của các khu rừng New Guinea, nổi tiếng với vẻ đẹp siêu thực và tập tính độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Là loài chim thiên đường được biết đến sớm nhất ở châu Âu. Chim thiên đường lớn được người châu Âu biết tới từ thế kỷ 17 qua các mẫu tiêu bản không có chân, khiến họ tin rằng loài chim này “bay mãi trên trời” và không bao giờ chạm đất. Ảnh: Pinterest.
Là loài chim thiên đường được biết đến sớm nhất ở châu Âu. Chim thiên đường lớn được người châu Âu biết tới từ thế kỷ 17 qua các mẫu tiêu bản không có chân, khiến họ tin rằng loài chim này "bay mãi trên trời" và không bao giờ chạm đất. Ảnh: Pinterest.
Cái tên “apoda” bắt nguồn từ một hiểu lầm lịch sử. Từ “apoda” của cái tên Paradisaea apoda trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “không chân”, phản ánh sự ngộ nhận do thợ săn địa phương thường cắt bỏ chân khi buôn bán da chim. Ảnh: Pinterest.
Cái tên "apoda" bắt nguồn từ một hiểu lầm lịch sử. Từ "apoda" của cái tên Paradisaea apoda trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "không chân", phản ánh sự ngộ nhận do thợ săn địa phương thường cắt bỏ chân khi buôn bán da chim. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông của chim trống là một kiệt tác tiến hóa. Con trống sở hữu bộ lông vàng óng, nâu đỏ và những dải lông dài mềm mại, giúp tạo nên màn trình diễn thị giác ngoạn mục trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông của chim trống là một kiệt tác tiến hóa. Con trống sở hữu bộ lông vàng óng, nâu đỏ và những dải lông dài mềm mại, giúp tạo nên màn trình diễn thị giác ngoạn mục trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Chim mái có màu sắc khiêm tốn hơn nhiều. Khác với con trống sặc sỡ, chim mái mang bộ lông nâu xám giúp ngụy trang hiệu quả trong rừng rậm, đặc biệt khi làm tổ và nuôi con. Ảnh: zooinstitutes.com.
Chim mái có màu sắc khiêm tốn hơn nhiều. Khác với con trống sặc sỡ, chim mái mang bộ lông nâu xám giúp ngụy trang hiệu quả trong rừng rậm, đặc biệt khi làm tổ và nuôi con. Ảnh: zooinstitutes.com.
Nghi thức tán tỉnh thuộc hàng phức tạp nhất thế giới chim. Chim trống treo mình trên cành, xòe lông, lắc người và phát ra âm thanh đặc trưng để thu hút sự chú ý của chim mái. Ảnh: infradoxxs.com.
Nghi thức tán tỉnh thuộc hàng phức tạp nhất thế giới chim. Chim trống treo mình trên cành, xòe lông, lắc người và phát ra âm thanh đặc trưng để thu hút sự chú ý của chim mái. Ảnh: infradoxxs.com.
Thức ăn chủ yếu là trái cây rừng nhiệt đới. Paradisaea apoda ăn nhiều loại quả chín, đồng thời bổ sung côn trùng và động vật nhỏ, góp phần quan trọng vào việc phát tán hạt giống trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là trái cây rừng nhiệt đới. Paradisaea apoda ăn nhiều loại quả chín, đồng thời bổ sung côn trùng và động vật nhỏ, góp phần quan trọng vào việc phát tán hạt giống trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Phân bố tự nhiên giới hạn ở New Guinea và đảo Aru. Loài chim này sống chủ yếu trong các khu rừng mưa thấp và trung bình, nơi có hệ sinh thái phong phú và ít bị xáo trộn. Ảnh: Pinterest.
Phân bố tự nhiên giới hạn ở New Guinea và đảo Aru. Loài chim này sống chủ yếu trong các khu rừng mưa thấp và trung bình, nơi có hệ sinh thái phong phú và ít bị xáo trộn. Ảnh: Pinterest.
Từng là đối tượng săn bắt vì giá trị trang trí. Bộ lông tuyệt đẹp khiến chim thiên đường lớn từng bị săn lùng để làm đồ trang sức và mũ đội, nhưng ngày nay loài này đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
Từng là đối tượng săn bắt vì giá trị trang trí. Bộ lông tuyệt đẹp khiến chim thiên đường lớn từng bị săn lùng để làm đồ trang sức và mũ đội, nhưng ngày nay loài này đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Chim thiên đường lớn #Vẻ đẹp siêu thực #Tập tính độc đáo của chim #Nghi thức tán tỉnh phức tạp #Vai trò trong hệ sinh thái rừng

