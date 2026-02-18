Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Con người kinh ngạc về trí nhớ siêu việt của loài ngựa

Kho tri thức

Con người kinh ngạc về trí nhớ siêu việt của loài ngựa

Trong thế giới động vật, ngựa nổi bật với trí nhớ bền bỉ và tinh tế, giúp chúng thích nghi, học hỏi và gắn bó sâu sắc với con người.

T.B (tổng hợp)
Khả năng ghi nhớ khuôn mặt con người. Các nghiên cứu hành vi cho thấy ngựa có thể nhận ra và ghi nhớ khuôn mặt con người trong nhiều năm, kể cả khi không thường xuyên tiếp xúc, đồng thời phân biệt rõ người thân thiện và người từng gây căng thẳng cho chúng. Ảnh: Pinterest.
Khả năng ghi nhớ khuôn mặt con người. Các nghiên cứu hành vi cho thấy ngựa có thể nhận ra và ghi nhớ khuôn mặt con người trong nhiều năm, kể cả khi không thường xuyên tiếp xúc, đồng thời phân biệt rõ người thân thiện và người từng gây căng thẳng cho chúng. Ảnh: Pinterest.
Trí nhớ không gian vượt trội. Ngựa sở hữu trí nhớ không gian rất phát triển, giúp chúng ghi nhớ chính xác đường đi, nguồn nước, bãi cỏ và chuồng trại, ngay cả sau thời gian dài không quay lại khu vực đó. Ảnh: Pinterest.
Trí nhớ không gian vượt trội. Ngựa sở hữu trí nhớ không gian rất phát triển, giúp chúng ghi nhớ chính xác đường đi, nguồn nước, bãi cỏ và chuồng trại, ngay cả sau thời gian dài không quay lại khu vực đó. Ảnh: Pinterest.
Ghi nhớ cảm xúc và trải nghiệm. Không chỉ nhớ sự việc, ngựa còn ghi nhớ cảm xúc gắn liền với trải nghiệm, khiến chúng phản ứng khác nhau với những người hoặc tình huống từng mang lại cảm giác tích cực hay tiêu cực. Ảnh: Pinterest.
Ghi nhớ cảm xúc và trải nghiệm. Không chỉ nhớ sự việc, ngựa còn ghi nhớ cảm xúc gắn liền với trải nghiệm, khiến chúng phản ứng khác nhau với những người hoặc tình huống từng mang lại cảm giác tích cực hay tiêu cực. Ảnh: Pinterest.
Học nhanh và nhớ lâu các mệnh lệnh. Khi được huấn luyện đúng cách, ngựa có thể ghi nhớ các mệnh lệnh, tín hiệu tay và âm thanh trong thời gian rất dài, thậm chí sau nhiều tháng không luyện tập vẫn phản hồi chính xác. Ảnh: Pinterest.
Học nhanh và nhớ lâu các mệnh lệnh. Khi được huấn luyện đúng cách, ngựa có thể ghi nhớ các mệnh lệnh, tín hiệu tay và âm thanh trong thời gian rất dài, thậm chí sau nhiều tháng không luyện tập vẫn phản hồi chính xác. Ảnh: Pinterest.
Khả năng liên kết nguyên nhân – kết quả. Ngựa có thể ghi nhớ mối liên hệ giữa hành động và kết quả, từ đó điều chỉnh hành vi, ví dụ tránh những vật từng gây đau hoặc chủ động tìm đến nơi mang lại phần thưởng. Ảnh: Pinterest.
Khả năng liên kết nguyên nhân – kết quả. Ngựa có thể ghi nhớ mối liên hệ giữa hành động và kết quả, từ đó điều chỉnh hành vi, ví dụ tránh những vật từng gây đau hoặc chủ động tìm đến nơi mang lại phần thưởng. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng của trí nhớ đến hành vi xã hội. Trong đàn, ngựa ghi nhớ thứ bậc, cá thể thống lĩnh và các mối quan hệ xã hội phức tạp, giúp duy trì trật tự và giảm xung đột trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng của trí nhớ đến hành vi xã hội. Trong đàn, ngựa ghi nhớ thứ bậc, cá thể thống lĩnh và các mối quan hệ xã hội phức tạp, giúp duy trì trật tự và giảm xung đột trong cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
So sánh với các loài động vật khác. Nhiều nhà khoa học cho rằng trí nhớ của ngựa có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với chó trong một số nhiệm vụ nhận thức liên quan đến không gian và cảm xúc. Ảnh: Pinterest.
So sánh với các loài động vật khác. Nhiều nhà khoa học cho rằng trí nhớ của ngựa có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với chó trong một số nhiệm vụ nhận thức liên quan đến không gian và cảm xúc. Ảnh: Pinterest.
Ý nghĩa đối với con người. Hiểu rõ trí nhớ siêu việt của ngựa giúp con người cải thiện phương pháp huấn luyện, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tin cậy, tôn trọng hơn với loài vật thông minh này. Ảnh: Pinterest.
Ý nghĩa đối với con người. Hiểu rõ trí nhớ siêu việt của ngựa giúp con người cải thiện phương pháp huấn luyện, chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tin cậy, tôn trọng hơn với loài vật thông minh này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Trí nhớ siêu việt của ngựa #Nhận diện khuôn mặt con người #Trí nhớ không gian và hành vi #Ghi nhớ cảm xúc và trải nghiệm #Khả năng học và nhớ lâu #Liên kết nguyên nhân – kết quả

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT