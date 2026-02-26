Dùng AI viết thư xin lỗi, nữ bị cáo nhận cái kết bất ngờ

Một phụ nữ ở New Zealand bị phát hiện dùng AI để viết thư xin lỗi trong phiên tòa, khiến thẩm phán chỉ giảm nhẹ hình phạt ở mức tối thiểu.
Mẫu xe SUV Skoda Kodiaq 2026 tại thị trường Australia vừa có thêm bản động cơ mild-hybrid với 2 cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ ngồi, kèm giá bán cạnh tranh hơn.
Trong không khí rộn ràng đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) tổ chức Lễ hội Cầu ngư Vạn Đầm Xương Lý.
Mùng 10 Tết, tuyến đường "cá lóc nướng" đỏ lửa suốt từ rạng sáng trong không khí tấp nập người mua - bán dù giá tăng khá cao so với ngày thường...
Từ nụ hôn khiến Văn Mai Hương đỏ mặt đến cảnh phải “bắc bục” vì lệch 31cm với Hoàng Hà, mỗi phân đoạn tình cảm của Quốc Anh đều có câu chuyện phía sau.
Chỉ kéo dài vài tuần mỗi năm, mùa rêu ở biển Cổ Thạch phủ xanh ghềnh đá, tạo khung cảnh hiếm gặp, hút du khách tìm về chiêm ngưỡng.
Không hổ danh là mẹ vợ 'hot nhất làng bóng đá', bà Mai Đoàn khiến netizen trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và khí chất sang trọng trong bộ ảnh du xuân.
MG Thái Lan mới đây đã xác nhận ra mắt mẫu xe All New MG ZS Hybrid+ trong năm 2026, đánh dấu bước đi đáng chú ý của thương hiệu này ở phân khúc B-SUV hybrid.
Trào lưu cả gia đình con cháu 'chạy vào ôm ông bà' đầy tình cảm được cộng đồng mạng chia sẻ và hưởng ứng mạnh mẽ những ngày Tết vừa qua.
Con gái Thái VG – Tylin Ngô gây chú ý khi trở về Việt Nam, làm phục vụ tại quán bò né vỉa hè ở TP.HCM, bập bẹ từng câu tiếng Việt để tìm lại cội nguồn.
Lực lượng cảnh sát Dubai mới đây vừa được bổ sung vào đội hình tuần tra chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto hàng hiếm được nâng cấp bởi hãng độ Mansory.
Janice Min khẳng định các hãng phim Hollywood sử dụng AI nhiều hơn công khai, thậm chí mọi phim đề cử Oscar đều có công nghệ này trong quá trình sản xuất.
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Novyi Donbass, ở phía bắc thành phố Pokrovsk và áp sát Dobropillya chỉ cách 4 km.
Những bức ảnh được đăng tải trên trang Bored Panda dưới đây mang đến cái nhìn chân thực về cuộc sống của người dân ở nước Mỹ trong thời kỳ Đại suy thoái.
Bí mật được hé lộ về vị hoàng tử Celtic thế kỷ thứ 5 được chôn cất cùng đồ trang sức bằng vàng trong cỗ xe ngựa, bên cạnh chiếc vạc chứa tới 200 lít rượu.
Các nhà thiên văn cho hay đã phát hiện các hố đen có thể xóa sổ thiên hà chủ cũng như những thiên hà láng giềng.
Ngày vía Thần Tài năm nay, các cửa hàng tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Không chỉ là chị em, Phương Mỹ Quyên còn là người quản lý hình ảnh, stylist sát cánh cùng Phương Mỹ Chi.
Khởi đầu năm mới đầy rực rỡ, Bảo Khuyên Susan khiến netizen trầm trồ khi tung bộ ảnh đi biển đẹp hút hồn với thần thái tươi mới và quyến rũ.
MINI Countryman S Fiery Stallion Edition phiên bản đặc biệt "hoả Ngọ" đã chính thức được ra mắt, mẫu xe này chỉ sản xuất giới hạn đúng 18 chiếc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần phấn khởi khi được giao việc mà mình hứng thú và tích lũy của cải.