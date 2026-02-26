Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dùng AI viết thư xin lỗi, nữ bị cáo nhận cái kết bất ngờ

Số hóa

Dùng AI viết thư xin lỗi, nữ bị cáo nhận cái kết bất ngờ

Một phụ nữ ở New Zealand bị phát hiện dùng AI để viết thư xin lỗi trong phiên tòa, khiến thẩm phán chỉ giảm nhẹ hình phạt ở mức tối thiểu.

Thiên Trang (TH)
Vụ việc xảy ra tại Christchurch, New Zealand, khi một phụ nữ bị kết án vì phóng hỏa và cắn cảnh sát.
Vụ việc xảy ra tại Christchurch, New Zealand, khi một phụ nữ bị kết án vì phóng hỏa và cắn cảnh sát.
Bị cáo gửi hai lá thư xin lỗi cho thẩm phán và nạn nhân, nhưng nội dung bị nghi ngờ do AI tạo ra.
Bị cáo gửi hai lá thư xin lỗi cho thẩm phán và nạn nhân, nhưng nội dung bị nghi ngờ do AI tạo ra.
Thẩm phán Tom Gilbert thử nghiệm với công cụ AI và nhận thấy sự tương đồng rõ rệt với thư của bị cáo.
Thẩm phán Tom Gilbert thử nghiệm với công cụ AI và nhận thấy sự tương đồng rõ rệt với thư của bị cáo.
Ông khẳng định thư do máy tính viết không thể chứng minh sự chân thành của sự hối hận.
Ông khẳng định thư do máy tính viết không thể chứng minh sự chân thành của sự hối hận.
Luật sư đề nghị giảm 10% hình phạt, nhưng thẩm phán chỉ chấp nhận mức 5%.
Luật sư đề nghị giảm 10% hình phạt, nhưng thẩm phán chỉ chấp nhận mức 5%.
Với quyết định này, bị cáo phải chấp hành 27 tháng tù giam.
Với quyết định này, bị cáo phải chấp hành 27 tháng tù giam.
Vụ việc làm dấy lên tranh luận về vai trò của AI trong phòng xử án và tính minh bạch của luật sư.
Vụ việc làm dấy lên tranh luận về vai trò của AI trong phòng xử án và tính minh bạch của luật sư.
Thông điệp rõ ràng: công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế sự chân thành trong pháp luật.
Thông điệp rõ ràng: công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế sự chân thành trong pháp luật.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #phiên tòa #xin lỗi #bị cáo #pháp luật #New Zealand

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT