Kỳ lạ loài ngựa hoang leo núi giỏi như linh dương, bờm dựng như bàn chải

Giải mã

Kỳ lạ loài ngựa hoang leo núi giỏi như linh dương, bờm dựng như bàn chải

Ẩn mình giữa những sườn đá gồ ghề của miền Nam Phi, ngựa vằn núi (Equus zebra) là loài ngựa hoang độc đáo với bộ lông đặc thù và khả năng leo trèo kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Sống ở địa hình hiểm trở. Khác với ngựa vằn đồng bằng, ngựa vằn núi thích nghi với núi đá khô hạn, leo dốc nhanh nhẹn như linh dương. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông sọc mảnh và đậm. Sọc của chúng hẹp và dày hơn các họ hàng, đặc biệt vùng hông có sọc ngang rõ rệt tạo nên vẻ thanh lịch riêng biệt. Ảnh: Pinterest.
Có bờm dựng thẳng. Bờm ngắn, dựng thẳng và sọc trắng đen xen kẽ là dấu hiệu đặc trưng của loài ngựa vằn này. Ảnh: Pinterest.
Sống theo đàn nhỏ. Mỗi nhóm thường gồm một con đực và vài con cái cùng con non, gắn bó chặt chẽ trong môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Giao tiếp bằng âm thanh và tư thế. Chúng kêu “hí” đặc trưng, đồng thời sử dụng tai và đuôi để biểu thị cảm xúc trong đàn. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chủ yếu là cỏ khô. Ngựa vằn núi có thể sống trong vùng khan hiếm nước nhờ hấp thụ độ ẩm từ cỏ. Ảnh: Pinterest.
Có hai phân loài chính. Ngựa vằn núi gồm ngựa vằn Cape và ngựa vằn Hartmann, phân bố chủ yếu ở Nam Phi và Namibia. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa tuyệt chủng. Săn bắn và mất môi trường sống khiến số lượng ngựa vằn núi giảm mạnh, dù hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Loài ngựa hoang độc đáo #Khả năng leo trèo núi #Đặc điểm bộ lông sọc #Hành vi giao tiếp đàn #Thích nghi môi trường khắc nghiệt #Phân loài ngựa vằn núi

