Kỳ lạ hạt cây lớn nhất thế giới: Nặng 25 kg, giống bộ phận cơ thể người

Giải mã

Kỳ lạ hạt cây lớn nhất thế giới: Nặng 25 kg, giống bộ phận cơ thể người

Giữa đại dương mênh mông, sự tồn tại của cây dừa biển (Lodoicea maldivica) là một điều kỳ diệu của tự nhiên, thu hút sự quan tâm của các nhà tự nhiên học.

T.B (tổng hợp)
Sở hữu hạt lớn nhất thế giới. Hạt dừa biển có thể nặng tới 25 kg, là kỷ lục không thể bị phá vỡ trong thế giới thực vật. Ảnh: Pinterest.
Chỉ mọc tự nhiên ở quần đảo Seychelles. Cây dừa biển là loài đặc hữu cực hiếm, tồn tại trên vài đảo nhỏ biệt lập giữa Ấn Độ Dương. Ảnh: newscientist.com.
Quả có hình dạng kỳ lạ gợi nhiều liên tưởng. Quả dừa biển từng được xem như vật thiêng vì hình dạng giống bộ phận cơ thể người. Ảnh: ftcdn.net.
Thời gian trưởng thành rất chậm. Một cây dừa biển có thể mất hơn 30 năm mới ra quả, khiến việc bảo tồn trở nên khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Quả mất 6–7 năm để chín. Đây là một trong những loại quả có thời gian phát triển lâu nhất thế giới. Ảnh: ftcdn.net.
Lá cây có kích thước khổng lồ. Lá dừa biển có thể dài đến 10 m, là nơi trú ngụ cho nhiều loài chim và côn trùng. Ảnh: dhiveshi.info.
Quả dừa biển từng là vật phẩm có giá trị rất cao. Trong thời cổ đại, quả dừa biển từng được coi là báu vật hoàng gia vì độ hiếm và sự độc đáo. Ảnh: 123rf.com
Là biểu tượng sinh thái của Seychelles. Ngày nay, cây dừa biển được bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn khai thác trái phép. Ảnh: researchgate.net.
#Cây dừa biển độc đáo #Hạt lớn nhất thế giới #Loài đặc hữu Seychelles #Thời gian trưởng thành chậm #Ý nghĩa lịch sử và văn hóa #Bảo tồn và bảo vệ tự nhiên

