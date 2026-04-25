Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Mở đầu nhiệm kỳ đổi mới, dân chủ, kiến tạo

Các đại biểu Quốc hội đánh giá, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ đổi mới, dân chủ, kiến tạo.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa mới diễn ra trong khoảng hai tuần nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới.

Cụ thể hóa những cam kết với cử tri

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cho biết, dù thời gian không dài, kỳ họp vẫn bảo đảm khối lượng nội dung lớn và chất lượng cao. Các đại biểu Quốc hội, từ những người tái cử đến đại biểu lần đầu tham gia, đã góp phần tạo nên không khí nghị trường dân chủ, sôi nổi và giàu tính xây dựng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Mai Loan.

Trong hai tuần làm việc, Quốc hội đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung trọng tâm, trước hết là công tác nhân sự. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, quá trình chuẩn bị được tiến hành thận trọng, nghiêm túc và bài bản. Nhờ đó, các nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đều nhận được sự đồng thuận rất cao, gần như tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, thông qua các chương trình lớn của nhiệm kỳ, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chương trình tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Các nội dung này được thảo luận kỹ lưỡng, với nhiều ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Quốc hội quyết định.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cũng cho biết, kỳ họp thể hiện rõ sự linh hoạt khi kịp thời bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong đó có các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, môi trường và sửa đổi một số luật thuế, bao gồm Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều này cho thấy sự chủ động, nhạy bén của Chính phủ trong đề xuất chính sách, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của Quốc hội khi lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, từ người dân và doanh nghiệp để kịp thời đưa ra xem xét, quyết định.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là sự tham gia tích cực của các đại biểu Quốc hội lần đầu trúng cử. Dù số lượng khá lớn, các đại biểu mới đã nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động nghị trường, tích cực tham gia thảo luận.

“Có nhiều đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội đăng ký phát biểu tại các phiên thảo luận. Những ý kiến này mang đậm hơi thở thực tiễn từ địa phương, cơ sở và các bộ, ngành, góp phần tạo nên không khí nghị trường mới mẻ, tích cực”, đại biểu Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng, các quyết sách được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất không chỉ thể hiện tâm huyết của các đại biểu, từ những người tái cử đến đại biểu lần đầu tham gia, mà còn là sự cụ thể hóa các cam kết với cử tri ngay từ thời điểm vận động bầu cử.

“Tôi tin rằng không khí dân chủ, sôi động và tinh thần trách nhiệm của Kỳ họp thứ Nhất sẽ tiếp tục được lan tỏa, giữ vững và phát huy trong các kỳ họp tiếp theo. Qua đó, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục là Quốc hội đổi mới, dân chủ, kiến tạo, đồng hành cùng Chính phủ đưa đất nước phát triển vững chắc trong giai đoạn mới”, đại biểu bày tỏ.

Hơn 250 đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: Tinh thần mới, khí thế mới

Cùng nhìn nhận về kết quả kỳ họp, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, với sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo của các cơ quan tham mưu từ các bộ, ngành đến Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội, dù thời gian họp sớm hơn thường lệ nhưng các nội dung trình Quốc hội vẫn bảo đảm chất lượng, được thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo, đạt sự đồng thuận cao.

Đáng chú ý, theo ông Lâm, điểm nhấn của kỳ họp là sự linh hoạt, kịp thời trong việc xem xét, quyết định những vấn đề “nóng” từ thực tiễn. Quốc hội đã kịp thời xem xét các đề xuất của Chính phủ liên quan đến chính sách thuế như thuế xăng dầu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ hay chính sách đối với xe điện… nhằm ứng phó với biến động của kinh tế thế giới và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong nước.

“Tôi hy vọng trong thời gian tới, không chỉ những chính sách này mà nhiều vấn đề “nóng” khác từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, của người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được Chính phủ kịp thời nắm bắt, đề xuất giải pháp để Quốc hội xem xét, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc. Đây cũng là một trong những cơ sở, tiền đề để chúng ta tin tưởng mục tiêu tăng trưởng hai con số là hoàn toàn khả thi”, đại biểu Lâm bày tỏ.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Mai Loan.

Đại biểu Trần Văn Lâm cũng đánh giá cao chất lượng đội ngũ đại biểu mới của Quốc hội khóa này. Theo ông, dù lần đầu tham gia, các đại biểu đều có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, được cử tri và các cơ quan chức năng cân nhắc, giới thiệu, lựa chọn kỹ lưỡng, vì vậy hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thực tế cho thấy, ngay từ những phiên họp đầu tiên, dù số lượng đại biểu mới khá lớn, chính lực lượng này đã mang đến nghị trường tinh thần mới, khí thế mới cùng những thông tin sát thực tiễn. Nhờ đó, các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, đi vào chiều sâu, với nhiều ý kiến giàu tính thực tiễn.

“Có thể thấy, sự tham gia tích cực của các đại biểu mới đã góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng thảo luận cũng như hiệu quả hoạt động chung của Quốc hội”, đại biểu Trần Văn Lâm nhận định.

Nhiều kỳ vọng từ đại biểu trẻ, lần đầu tham gia Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang (Đoàn Hưng Yên) cho biết, với tư cách là đại biểu trẻ và lần đầu tham gia Quốc hội, đại biểu không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng trên hết là niềm tự hào và xúc động khi nhận được sự tin tưởng của cử tri.

Đại biểu trẻ Nguyễn Thị Thùy Trang (Hưng Yên). Ảnh: Mai Loan.

Đại biểu sẽ không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực, đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội, đồng thời mang tiếng nói chân thực của cử tri đến nghị trường. Với lĩnh vực công tác là giáo dục, đại biểu kỳ vọng có thể góp phần thúc đẩy ngành phát triển theo hướng thực chất và bền vững hơn.

Đánh giá về kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang cho rằng đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ. Không khí nghị trường diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, với nhiều nội dung thảo luận và quyết nghị mang tính nền tảng.

“Tôi tin rằng những quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ tạo động lực quan trọng, mở ra những bước phát triển mới cho đất nước trong thời gian tới”, đại biểu Nguyễn Thị Thùy Trang chia sẻ.

Theo đại biểu, các nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua đều hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là điểm đại biểu đặc biệt tâm đắc sau kỳ họp.

