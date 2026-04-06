Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Gắn kiện toàn bộ máy với lập pháp

Quốc hội khóa XVI không chỉ kiện toàn nhân sự tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ mà còn xem xét nhiều luật, nghị quyết quan trọng, cho thấy đổi mới trong tổ chức kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 6/4, dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày làm việc, chính thức mở đầu nhiệm kỳ 2026–2031 của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp mang ý nghĩa nền tảng, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới, đồng thời thể hiện bước chuyển trong phương thức tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

So với các nhiệm kỳ trước, kỳ họp lần này được tổ chức sớm hơn do tiến trình bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai sớm, cùng với việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm yêu cầu sớm thể chế hóa các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội XIV của Đảng.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đặt nền móng cho nhiệm kỳ 2026–2031 với nhiều quyết sách quan trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các chức danh lãnh đạo chủ chốt, từ lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ đến các cơ quan tư pháp. Qua đó góp phần bảo đảm nền tảng chính trị ổn định, tạo điều kiện để bộ máy nhà nước vận hành thông suốt trong giai đoạn mới. Đây là bước kiện toàn quan trọng, bảo đảm bộ máy nhà nước vận hành ổn định, thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội khóa XVI cũng xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng trong các lĩnh vực pháp luật, kinh tế - xã hội và ngân sách. Đáng chú ý, hoạt động lập pháp được triển khai ngay tại kỳ họp đầu tiên.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách tổ chức kỳ họp, khi Quốc hội không chỉ dừng ở kiện toàn bộ máy mà nhanh chóng bước vào xem xét, quyết định các vấn đề chính sách lớn.

Các nội dung trình kỳ họp gắn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh nền kinh tế đặt ra yêu cầu cao hơn về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển.

Kỳ họp cũng được bố trí thành hai đợt, tách riêng nội dung nhân sự và nội dung lập pháp, đồng thời có thời gian giữa hai đợt để tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo. Cách làm này nhằm nâng cao chất lượng chuẩn bị và chất lượng quyết sách tại nghị trường.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ 2026–2031, thể hiện rõ định hướng đổi mới trong phương thức tổ chức và điều hành hoạt động Quốc hội.