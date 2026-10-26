Kỳ diệu những khu rừng không thay đổi sau hàng nghìn năm tồn tại

Trên khắp thế giới, nhiều khu rừng đã tồn tại qua hàng nghìn năm, lưu giữ những cây cổ thụ và dấu vết của các hệ sinh thái từ thời xa xưa.

Những khu rừng cổ không chỉ gây ấn tượng bởi tuổi đời của cây cối, mà còn bởi khả năng duy trì những hệ sinh thái phức tạp qua nhiều thế hệ. Một số khu rừng được bảo vệ nhờ tín ngưỡng, số khác tồn tại ở những vùng địa hình hiểm trở hoặc được gìn giữ bằng các chính sách bảo tồn hiện đại. Chúng là những kho lưu trữ sống, giúp giới khoa học tìm hiểu khí hậu, đa dạng sinh học và lịch sử tương tác giữa con người với thiên nhiên.

Một trong những ví dụ nổi tiếng là rừng Białowieża, nằm giữa Ba Lan và Belarus. Đây là phần còn sót lại của những khu rừng nguyên sinh từng bao phủ phần lớn châu Âu. Nơi đây có những cây sồi, tần bì và vân sam cổ thụ, cùng quần thể bò rừng châu Âu – loài thú lớn từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Rừng Białowieża được bảo vệ qua nhiều giai đoạn lịch sử và hiện là Di sản thế giới UNESCO. Dù không phải mọi cây trong rừng đều hàng nghìn năm tuổi, giá trị đặc biệt của nơi này nằm ở cấu trúc rừng tự nhiên và quá trình sinh thái được duy trì lâu dài.

Ảnh: wwf.panda.org

Ở Nhật Bản, đảo Yakushima nổi tiếng với những khu rừng tuyết tùng cổ thụ, trong đó có cây Jōmon Sugi. Tuổi đời của cây này được ước tính trong khoảng vài nghìn năm, dù các phương pháp định tuổi cho kết quả khác nhau. Những thân cây phủ rêu, các dòng suối và khí hậu ẩm ướt tạo nên cảnh quan gần như tách biệt với thế giới hiện đại. Khu rừng Yakushima được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1993, một phần nhờ hệ sinh thái độc đáo và những cây cổ thụ có giá trị khoa học đặc biệt.

Một trường hợp khác là rừng thông Bristlecone ở miền Tây Hoa Kỳ, nơi sinh trưởng của những cây thông nón cứng có tuổi đời thuộc hàng lâu nhất thế giới. Một số cá thể đã sống hơn 4.000 năm, vượt qua những đợt hạn hán kéo dài, gió mạnh và điều kiện đất đá khắc nghiệt. Do phát triển chậm, gỗ của chúng rất đặc và có khả năng chống mục tương đối tốt. Các vòng sinh trưởng trên thân cây còn cung cấp dữ liệu quý giá để tái dựng khí hậu hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, đây là những khu rừng cây cổ thụ nằm trong môi trường núi cao khắc nghiệt, không phải rừng nhiệt đới rậm rạp.

Những cây thông nón cứng cổ thụ tại vùng núi White Mountains, California. Ảnh: countryfile.com

Ở châu Á, rừng thiêng của người Khasi tại bang Meghalaya, Ấn Độ, cho thấy một con đường bảo tồn khác. Trong nhiều cộng đồng địa phương, những khu rừng nhỏ được xem là nơi linh thiêng, gắn với thần linh và tổ tiên, vì vậy việc chặt cây hay săn bắt bị hạn chế bởi tập tục truyền thống. Nhờ những quy tắc cộng đồng được duy trì qua nhiều thế hệ, các khu rừng này trở thành nơi trú ẩn của nhiều loài thực vật và động vật. Không phải tất cả đều có tuổi đời hàng nghìn năm, nhưng chúng minh chứng rằng tri thức bản địa và tín ngưỡng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ thiên nhiên.

Những khu rừng cổ không phải lúc nào cũng tồn tại nguyên vẹn trước tác động của con người. Khai thác gỗ, cháy rừng, biến đổi khí hậu và sự phân mảnh sinh cảnh vẫn là những mối đe dọa lớn. Bảo tồn chúng vì thế không đơn thuần là giữ lại vài cây già, mà còn là duy trì đất, nguồn nước, sinh vật và các quá trình tự nhiên đã hình thành qua hàng thế kỷ. Khi một khu rừng cổ biến mất, những gì mất đi không chỉ là cây cối, mà còn là một phần lịch sử sự sống của Trái Đất.