Không giống những thanh kiếm thông thường, vũ khí Ấn Độ này có thiết kế đặc biệt khiến lưỡi thép trở thành phần nối dài của cánh tay người cầm.

Có tên gọi Pata (còn được biết đến với tên Dandpatta), đây là loại kiếm độc đáo của tiểu lục địa Ấn Độ, nổi bật với phần chuôi được thiết kế như một chiếc găng tay kim loại. Thay vì chỉ nắm một cán kiếm nhỏ, người sử dụng đưa bàn tay và một phần cẳng tay vào bên trong bộ phận bảo vệ bằng thép, tạo nên cấu trúc gần như liền mạch giữa cánh tay và lưỡi kiếm.

Pata được cho là xuất hiện ở miền Trung Ấn Độ vào khoảng cuối thế kỷ XVI, sau đó trở nên phổ biến trong các chiến binh Maratha. Phần chuôi thường có một thanh ngang bên trong để người sử dụng nắm chặt bằng bàn tay. Một lớp kim loại bao quanh bàn tay, cổ tay và kéo dài lên cẳng tay, đôi khi gần đến khuỷu tay. Lưỡi kiếm thường thẳng, hai lưỡi và có chiều dài đáng kể.

Ảnh: dawsonsauctions.co.uk

Thiết kế này tạo ra một cách sử dụng kiếm khá khác thường. Do bàn tay và cổ tay bị cố định bên trong lớp giáp kim loại, chiến binh phải điều khiển lưỡi kiếm chủ yếu bằng chuyển động của khuỷu tay và vai. Cấu trúc ấy giúp bảo vệ phần cẳng tay, đồng thời biến những cú đâm và chém thành chuyển động mạnh mẽ của toàn bộ cánh tay. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi người sử dụng có sức mạnh và kỹ năng điều khiển vũ khí đáng kể.

Pata đặc biệt gắn liền với các chiến binh Maratha, lực lượng từng sử dụng loại kiếm này trong những cuộc chiến ở miền Trung và miền Nam Ấn Độ. Một số chiến binh được huấn luyện sử dụng hai thanh Pata cùng lúc, mỗi tay cầm một thanh. Những người khác kết hợp một thanh kiếm với khiên hoặc vũ khí khác, đặc biệt trong chiến đấu trên lưng ngựa.

Không chỉ là vũ khí chiến đấu, Pata còn thể hiện trình độ chế tác kim loại tinh xảo của nghệ nhân Ấn Độ. Nhiều thanh kiếm có phần găng tay được chạm khắc hoa văn, dát vàng bạc hoặc tạo hình động vật và sinh vật thần thoại. Một hiện vật tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York thậm chí có phần chuôi tạo hình đầu voi, gợi liên tưởng đến thần Ganesha trong Hindu giáo.

Ngày nay, Pata được xem là một trong những kiểu kiếm có thiết kế khác biệt nhất trong lịch sử vũ khí thế giới, kết hợp chức năng bảo vệ và tấn công trong cùng một cấu trúc độc đáo.