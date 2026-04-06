Kịp thời cứu hộ nữ du khách nước ngoài gặp nạn trên núi Dinh

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng giải cứu nữ du khách bị thương nặng trên núi Dinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người gặp nạn.

Trước đó, lúc 12h03 cùng ngày 5/4, nhận lệnh điều động từ Trung tâm Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 đã lập tức xuất quân.

Đơn vị điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhanh chóng lên đường. Chỉ sau 6 phút di chuyển, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại khu vực chân núi Dinh, phường Long Hương.

Nữ du khách được đưa xuống chân núi bằng cáng cứu thương chuyên dụng.

Qua công tác nắm tình hình nhanh, vị trí nạn nhân bị mắc kẹt nằm ở địa hình núi cao, dốc đứng, xe chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp hiện trường. Các CBCS đã phải mang theo công cụ hỗ trợ, đi bộ hơn 2 km đường núi để tìm kiếm người bị nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nữ du khách bị ngã dẫn đến gãy chân, không thể tự di chuyển, tinh thần khá hoảng loạn.

Việc di chuyển nạn nhân từ trên núi cao xuống chân núi gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng y tế tiến hành trấn an tinh thần, đồng thời sơ cấp cứu tại chỗ, xử lý vết thương cho nạn nhân, cố định nạn nhân lên cáng bằng các vật dụng sẵn có.

Do địa hình hiểm trở của cung đường mòn trên Núi Dinh, việc di chuyển nạn nhân từ trên núi cao xuống chân núi gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp và quyết tâm, đến 13h50, lực lượng CNCH đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn bằng cáng cứu thương chuyên dụng.

Với sự chuyên nghiệp và quyết tâm, lực lượng CNCH đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn.

Được biết, nữ du khách Z.L tham gia leo núi cùng đoàn gồm 8 người (5 nam, 3 nữ). Núi Dinh là địa điểm du lịch sinh thái và trekking (hoạt động đi bộ đường dài, dã ngoại mạo hiểm qua các địa hình tự nhiên hiểm trở như rừng, núi, cao nguyên, thường không có lối mòn sẵn) nổi tiếng tại Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn 80km và cách Vũng Tàu khoảng 25km.

Với độ cao hơn 500m, núi Dinh thu hút khách du lịch bởi phong cảnh hoang sơ, rừng cây xanh mát, các con suối róc rách, đỉnh La Bàn, cùng các ngôi chùa linh thiêng.

Sau khi bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế của Bệnh viện Bà Rịa và hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát hiện trường, chiều cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 đã thu hồi phương tiện, kết thúc nhiệm vụ và trở về đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu.

Theo Phú Lữ/ Công An Nhân Dân
Bài liên quan

Xã hội

Lâm Đồng đón 925.000 lượt khách dịp Tết, thu 1.850 tỷ đồng

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Lâm Đồng ghi nhận 925.000 lượt khách, tăng 32%, doanh thu đạt 1.850 tỷ đồng, nhiều điểm du lịch kín phòng mùng 2–4 Tết.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch địa phương khi tổng lượt khách đạt khoảng 925.000 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 62.000 lượt, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét trên bản đồ du lịch khu vực.

1000024976.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng vạn du khách 'đội mưa' từ sáng sớm khai hội chùa Hương

Hàng vạn du khách "đội mưa" đổ về chùa Hương từ tinh mơ dự lễ khai hội mùng 6 Tết. Xã Hương Sơn (Hà Nội) đặt mục tiêu đón hơn một triệu lượt khách năm nay.

Du khách đổ về khai hội chùa Hương sáng 22/2. Ảnh: BTC.
Du khách đổ về khai hội chùa Hương sáng 22/2. Ảnh: BTC.

Ngay từ sáng sớm 22/2 (tức mùng 6 Tết), các khu vực bến Đục, sân chùa Thiên Trù và các tuyến hành hương ở chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) đã chật kín người dân và du khách. Dòng người nối dài háo hức chờ đợi thời khắc khai hội chùa Hương 2026.

Xem chi tiết

Xã hội

3 người trong cùng gia đình đuối nước tại biển Mỹ Khê

3 người trong cùng gia đình bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi, 2 người hiện vẫn đang mất tích.

Chiều 21/2, Công an xã Tịnh Khê cho biết, một vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một gia đình 3 người gặp nạn.

1000028371.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ ứng cứu và tìm kiếm nạn nhân.
Xem chi tiết

