Kịp thời cứu hộ nữ du khách nước ngoài gặp nạn trên núi Dinh

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng giải cứu nữ du khách bị thương nặng trên núi Dinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người gặp nạn.

Trước đó, lúc 12h03 cùng ngày 5/4, nhận lệnh điều động từ Trung tâm Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 đã lập tức xuất quân.

Đơn vị điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ chiến sĩ (CBCS) nhanh chóng lên đường. Chỉ sau 6 phút di chuyển, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại khu vực chân núi Dinh, phường Long Hương.

Nữ du khách được đưa xuống chân núi bằng cáng cứu thương chuyên dụng.

Qua công tác nắm tình hình nhanh, vị trí nạn nhân bị mắc kẹt nằm ở địa hình núi cao, dốc đứng, xe chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp hiện trường. Các CBCS đã phải mang theo công cụ hỗ trợ, đi bộ hơn 2 km đường núi để tìm kiếm người bị nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một nữ du khách bị ngã dẫn đến gãy chân, không thể tự di chuyển, tinh thần khá hoảng loạn.

Ngay lập tức, đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng y tế tiến hành trấn an tinh thần, đồng thời sơ cấp cứu tại chỗ, xử lý vết thương cho nạn nhân, cố định nạn nhân lên cáng bằng các vật dụng sẵn có.

Do địa hình hiểm trở của cung đường mòn trên Núi Dinh, việc di chuyển nạn nhân từ trên núi cao xuống chân núi gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp và quyết tâm, đến 13h50, lực lượng CNCH đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn bằng cáng cứu thương chuyên dụng.

Được biết, nữ du khách Z.L tham gia leo núi cùng đoàn gồm 8 người (5 nam, 3 nữ). Núi Dinh là địa điểm du lịch sinh thái và trekking (hoạt động đi bộ đường dài, dã ngoại mạo hiểm qua các địa hình tự nhiên hiểm trở như rừng, núi, cao nguyên, thường không có lối mòn sẵn) nổi tiếng tại Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn 80km và cách Vũng Tàu khoảng 25km.

Với độ cao hơn 500m, núi Dinh thu hút khách du lịch bởi phong cảnh hoang sơ, rừng cây xanh mát, các con suối róc rách, đỉnh La Bàn, cùng các ngôi chùa linh thiêng.

Sau khi bàn giao nạn nhân cho lực lượng y tế của Bệnh viện Bà Rịa và hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát hiện trường, chiều cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 đã thu hồi phương tiện, kết thúc nhiệm vụ và trở về đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu.