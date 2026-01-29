Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Theo hồ sơ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố Phạm Anh Tuấn về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị truy nã.

Gia Đạt

Ngày 29/1, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện công tác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Kim Liên vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản.

capture-5726.png
Đối tượng Phạm Anh Tuấn.

Theo hồ sơ, ngày 24/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố Phạm Anh Tuấn (SN 1984; thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra quyết định truy nã. Ngày 28/01/2026, Công an phường Kim Liên đã bắt giữ đối tượng tại địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Hiện Công an phường Kim Liên đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an xã Gia Lâm để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
