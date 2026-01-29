Từ công tác đấu tranh mở rộng, bắt giữ đối tượng truy nã ở Thái Nguyên

Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn vừa tiến hành xác minh, bắt đối tượng Lương Văn Thơm, sinh năm 1985, trú tại xã Phú Lương, bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 19/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hồi 7h50 ngày 26/1/2026, tổ công tác Công an phường Linh Sơn tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, khi đến đoạn đường dân sinh thuộc tổ dân phố Đồng Tâm, phường Linh Sơn, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành mời người chứng kiến để kiểm tra, làm việc theo quy định. Quá trình làm việc, người đàn ông khai là Nguyễn Tiến Linh, sinh năm 1991, trú tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên. Linh khai nhận là người nghiện ma túy và đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng đã tự giác giao nộp cho tổ công tác 1 gói chứa chất bột màu trắng, Linh khai nhận là heroine.

Linh mua số ma túy trên của một người đàn ông không quen biết tại khu vực gần cầu Gia Bẩy, phường Linh Sơn với giá 200.000 đồng để sử dụng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tiến Linh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để xử lý theo quy định. Trong quá trình đấu tranh, khai thác mở rộng, Nguyễn Tiến Linh khai nhận đang ở cùng một người đàn ông tại một lán bỏ hoang thuộc tổ dân phố Văn Thánh, phường Linh Sơn; người đàn ông này cho biết hiện đang bị cơ quan Công an truy nã.

Công an phường Linh Sơn khẩn trương xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên là Lương Văn Thơm, hiện là bị can trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 5/7/2025 tại nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội. Vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố và thụ lý. Hiện, Công an phường Linh Sơn đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp nhận đối tượng theo thẩm quyền.

