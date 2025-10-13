Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kinh ngạc ngôi đền 5.000 tuổi khảm đầy hóa thạch động vật

Kho tri thức

Kinh ngạc ngôi đền 5.000 tuổi khảm đầy hóa thạch động vật

Những bức tường đá cổ của đền Tarxien ẩn chứa vô số hóa thạch động vật. Đây là bằng chứng sống động về tín ngưỡng và kỹ thuật xây dựng phi thường của người xưa.

T.B (tổng hợp)
Được xây dựng khoảng 3150–2500 TCN. Với tuổi đời trên 5.000 năm, Tarxien là một trong những đền cổ lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng khoảng 3150–2500 TCN. Với tuổi đời trên 5.000 năm, Tarxien là một trong những đền cổ lâu đời nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc gồm nhiều đền liền kề. Tarxien gồm bốn khu vực kết nối, tạo thành một phức hợp tôn giáo phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc gồm nhiều đền liền kề. Tarxien gồm bốn khu vực kết nối, tạo thành một phức hợp tôn giáo phức tạp. Ảnh: Pinterest.
Đền sử dụng đá vôi địa phương. Nguyên liệu này dễ chạm khắc nhưng vẫn bền vững qua hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Đền sử dụng đá vôi địa phương. Nguyên liệu này dễ chạm khắc nhưng vẫn bền vững qua hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Nổi bật với điêu khắc đá tinh xảo. Các bức tường và cột đá của ngôi đền chạm khắc hình động vật và biểu tượng linh thiêng, phản ánh niềm tin tôn giáo của người xưa. Ảnh: Pinterest.
Nổi bật với điêu khắc đá tinh xảo. Các bức tường và cột đá của ngôi đền chạm khắc hình động vật và biểu tượng linh thiêng, phản ánh niềm tin tôn giáo của người xưa. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện các bức tượng hình nữ thần. Các hiện vật tượng trưng cho nữ thần sinh sản, cho thấy tầm quan trọng của phụ nữ trong tín ngưỡng cổ. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện các bức tượng hình nữ thần. Các hiện vật tượng trưng cho nữ thần sinh sản, cho thấy tầm quan trọng của phụ nữ trong tín ngưỡng cổ. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch động vật trong đá. Một số bức tường của đền làm từ đá chứa hóa thạch động vật, điều hiếm có ở các công trình cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch động vật trong đá. Một số bức tường của đền làm từ đá chứa hóa thạch động vật, điều hiếm có ở các công trình cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm nghi lễ quan trọng. Tarxien có thể từng là nơi cúng tế, tập trung tín đồ và thực hiện các nghi lễ liên quan đến mùa màng và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Là trung tâm nghi lễ quan trọng. Tarxien có thể từng là nơi cúng tế, tập trung tín đồ và thực hiện các nghi lễ liên quan đến mùa màng và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Đền Tarxien là một phần của quần thể Đền Malta, ghi danh từ năm 1992. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Đền Tarxien là một phần của quần thể Đền Malta, ghi danh từ năm 1992. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#Di tích đền cổ trên đảo Malta #Kỹ thuật xây dựng và tín ngưỡng cổ đại #Điêu khắc đá và biểu tượng linh thiêng #Hóa thạch động vật trong kiến trúc cổ #Tầm quan trọng của nữ thần trong tín ngưỡng #Trung tâm nghi lễ cổ đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT