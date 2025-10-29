Hà Nội

Kinh ngạc 'khuôn mặt người' bí ẩn trên sườn Đồi Saint David

Kho tri thức

Tượng đá núi lửa bí ẩn có hình mặt người được tìm thấy ở Cộng Hòa Armenia khiến các nhà khảo cổ học kinh ngạc.

Thiên Đăng (Theo heritagedaily)
Tại Đồi Saint David ở thành phố pháo đài cổ Argištiḫinili của Cộng Hòa Armenia, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia đã phát hiện ra một vật thể lạ hình thù kỳ quái. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Đó là một phiến đá tuf núi lửa có chạm khắc hình mặt người. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Ước tính, bức chạm khắc này có niên đại thuộc thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên, do người bản địa cổ xưa Urartu trực tiếp thiết kế. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Được chế tác từ đá tuf núi lửa, phiến đá cao 1 mét này khắc họa một khuôn mặt cách điệu với lông mày rậm, đôi mắt gần nhau, chiếc mũi dài kỳ quái và đôi môi mỏng. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Các nhà khảo cổ học nhận thấy những điểm tương đồng với các hình chạm khắc khác được tìm thấy tại các địa điểm ở Armenia, thường được cho là có liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên hoặc tín ngưỡng sinh sản. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Các chuyên gia tin rằng, bức tượng nhỏ này có thể làm sáng tỏ các nghi lễ và tín ngưỡng tôn giáo của người Urartu, những điều mà hiện nay chúng ta biết rất ít. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Tại Đồi Saint David này, các chuyên gia còn tìm thấy một nghĩa trang hỏa táng nhỏ chứa mười hai chiếc bình đựng tro cốt được đặt cẩn thận cùng với đồ tùy táng. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Theo các chuyên gia, tình trạng bảo quản đặc biệt này khiến nơi đây trở thành một trong những nghĩa trang có bãi đựng tro cốt quan trọng và được bảo tồn tốt nhất từng được tìm thấy ở Cộng Hòa Armenia. Ảnh: @Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
