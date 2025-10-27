Hà Nội

Bất động sản

Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên "Thương nhớ ở ai"

Căn nhà của diễn viên Trương Phương và chồng Tây ở New Zealand rất rộng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, có hồ cá, chỗ nuôi gia súc, gia cầm...

Trương Phương - diễn viên nổi tiếng trong phim "Thương nhớ ở ai", đang có cuộc sống hạnh phúc tại New Zealand cùng chồng Tây. Ảnh: Vietnamnet
Nữ diễn viên sống trong cơ ngơi chẳng kém resort, rộng thênh thang, bao quanh bởi không gian xanh mát. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, ông xã Tây của Trương Phương hết mực chiều vợ. Ảnh chụp màn hình
Khi cô nói tủ hết chỗ để, nữ diễn viên có ngay tủ mới để đồ thời trang. Ảnh: FBNV
Phòng khách rộng rãi, ốp sàn gỗ. Ảnh: FBNV
Giữa phòng khách là bộ sofa sáng màu. Ảnh: FBNV
Một bộ sofa khác trong nhà nữ diễn viên. Ảnh: FBNV
Không gian phòng tắm rộng rãi. Ảnh: FBNV
Cảnh quan ngoài trời cũng được ông xã chiều theo ý của nữ diễn viên. Ảnh: FBNV
Khu vực nuôi cá cảnh. Ảnh: FBNV
Ngay trong cơ ngơi của mình, Trương Phương đều cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Nhiều người ví khu vườn trong nhà nữ diễn viên như một sở thú. Ảnh chụp màn hình
