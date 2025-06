Kịch tính cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Bí mật gây sốc quanh cái chết của Marilyn Monroe được tiết lộ Trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt, tác giả Maureen Callahan tiết lộ nhiều bí mật gây sốc xung quanh cái chết của Marilyn Monroe, trong đó có mối quan hệ với anh em nhà Kennedy.

Một trong số đó là mối quan hệ tình ái giữa huyền thoại Hollywood và hai anh em cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Một trong những cuốn sách gây tranh cãi nhất hiện nay là Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed (tạm dịch là Đừng hỏi: Gia đình Kennedy và những phụ nữ họ hủy hoại) của Maureen Callahan, tác giả kiêm nhà báo của Daily Mail.