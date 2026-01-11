Hà Nội

Người Neanderthal thu thập nhiều hộp sọ có sừng trong hang động

Kho tri thức

Vì một mục đích nghi lễ chưa rõ, người Neanderthal đã để lại những hộp sọ có sừng trong hang động này suốt một thời gian rất dài.

Thiên Đăng (Theo arkeofili)
Tại Tây Ban Nha, có một hang động dường như từng mang ý nghĩa nghi lễ nào đó đối với người Neanderthal tiền sử. Ảnh: @Martín-Perea.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không biết tại sao địa điểm này lại được người tiền sử đã tuyệt chủng này coi là "thiêng liêng" đến như vậy. Ảnh: @Martín-Perea.
Tuy nhiên, có một điều chúng ta biết chắc: người Neanderthal đã nhiều lần quay trở lại hang động này để cất giữ sọ của các loài động vật có sừng, và tập tục này có lẽ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ trong suốt một thời gian dài. Ảnh: @Martín-Perea.
Địa điểm này được biết đến với tên gọi là hang Des-Cubierta, chứa 35 hộp sọ thuộc về các loài động vật như bò rừng và tê giác thảo nguyên, cũng như răng và công cụ bằng đá của người Neanderthal. Ảnh: @Martín-Perea.
Cũng có bằng chứng cho thấy người Neanderthal đã đốt lửa trong hang động này. Ảnh: @Martín-Perea.
Tuy nhiên, việc không tìm thấy bất kỳ hài cốt động vật nào khác cho thấy những con vật này đã bị giết mổ ở nơi khác và chỉ có đầu của chúng được mang đến hang động. Điều này cho thấy, những hộp sọ động vật có chức năng mang tính biểu tượng, chẳng hạn như "chiến lợi phẩm săn bắn" hoặc là vật dụng nghi lễ bản địa cổ xưa. Ảnh: @Martín-Perea.
Mặc dù chúng ta không biết chính xác mục đích của những hộp sọ có sừng này là gì hoặc chúng được sử dụng như thế nào, nhưng bộ sưu tập độc đáo này chứng minh rằng, người Neanderthal sở hữu khả năng tư duy trừu tượng và hành vi mang tính biểu tượng cực kỳ sâu sắc, rõ nét. Ảnh: @Martín-Perea.
Mời Quý Độc giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Người Neanderthal #hộp sọ #sừng #hang động #động vật #nghi lễ

GALLERY MỚI NHẤT