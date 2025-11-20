Hà Nội

Chính trị

Không thể để bác sĩ được tuyển sinh 28 điểm giống bác sĩ tuyển sinh 15 điểm

Đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng, không thể để bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển...

Thiên Tuấn

Sáng 20/11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về các dự án luật, Nghị quyết của Quốc hội liên quan tới lĩnh vực giáo dục.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) góp ý quy định về việc thành lập, chia, tách trường, đơn vị đào tạo.

202511201009340015-z7243224652800-6f2228bfb4cc2f8df01e7a0714beb10a.jpg

Theo đại biểu, một số lĩnh vực đặc thù cần có quy định nghiêm ngặt việc mở ngành đào tạo ngay trong luật. Bởi vấn đề này không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng mà còn cả năng lực, trình độ giảng viên của từng chuyên ngành khác nhau.

"Không thể để một bác sĩ được đào tạo từ trường tuyển sinh 25-28 điểm cũng như một bác sĩ trúng tuyển từ hình thức xét tuyển hoặc điểm tuyển sinh chỉ 15 điểm", đại biểu Khánh Thu nói và đề nghị bổ sung quy định đối với các cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe phải đảm bảo cơ sở thực hành nghề (bệnh viện thực hành; không phải chỉ các phòng thí nghiệm và trung tâm tiền lâm sàng như quy định hiện nay) nhằm đáp ứng tính chất đặc thù và hội nhập quốc tế.

Liên quan đến việc bổ sung trình độ đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân, đại biểu băn khoăn khi Luật Giáo dục không có nội dung nào đề cập đến vấn đề này.

"Báo cáo giải trình cũng nêu ra các lý do chưa công nhận các văn bằng đào tạo sau đại học của lĩnh vực sức khỏe trong hệ thống văn bằng đào tạo quốc dân. Đây là điều rất trăn trở cho cán bộ toàn ngành y tế hiện nay", đại biểu nói.

Đại biểu Thu nêu thực tiễn đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe là giai đoạn tiếp sau đào tạo trình độ đại học, đang được áp dụng phổ biến đối với nhân lực chuyên môn y tế ở hầu hết các quốc gia.

Tại Việt Nam cũng đang triển khai đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, bên cạnh hình thức thạc sĩ, tiến sĩ còn có ba hình thức: Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, các văn bằng trên lại chưa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

