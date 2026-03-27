Không phải tôm hay cá, một “mỏ vàng” mới của Việt Nam đang tăng tốc 166%

Xuất khẩu sò điệp Việt Nam bứt phá mạnh đầu năm 2026, tăng 166% lên 18,1 triệu USD; nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Canada đồng loạt gia tăng nhập khẩu.

Ánh Dương (Tổng hợp)

Tăng trưởng bứt phá, lập kỷ lục mới đầu năm 2026

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sò điệp đang nổi lên như một điểm sáng mới trong nhóm nhuyễn thể xuất khẩu của Việt Nam.

so-diep.png
Ảnh VASEP

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 66 triệu USD, tăng 49% so với năm trước. Đáng chú ý, bước sang năm 2026, chỉ trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu sò điệp đã đạt 18,1 triệu USD, tăng tới 166% so với cùng kỳ.

Mức tăng trưởng ấn tượng này phản ánh nhu cầu thị trường quốc tế đang gia tăng nhanh, đồng thời cho thấy khả năng mở rộng sản xuất, chế biến của doanh nghiệp Việt ngày càng được cải thiện.

Thị trường cao cấp đồng loạt tăng mua

Cơ cấu thị trường xuất khẩu đang ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt sang các quốc gia có giá trị tiêu thụ cao.

Nhật Bản hiện dẫn đầu với kim ngạch 14 triệu USD, tăng 173%. Hoa Kỳ đạt gần 13,8 triệu USD. Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh như Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 142%, Hàn Quốc tăng 334%, UAE tăng 314% và Canada tăng 167%.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2026, đà tăng còn bứt phá hơn nữa khi xuất khẩu sang Australia tăng gấp 11 lần, Canada gần 24 lần và Nhật Bản gần 5 lần so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy sò điệp Việt Nam đang ngày càng thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính, nơi yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chế biến.

so-diep1.jpg
Tăng trưởng 166%, sò điệp Việt trở thành "ngôi sao mới" xuất khẩu.

Cơ hội lớn từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo VASEP, thị trường sò điệp thế giới không suy giảm nhu cầu nhưng đang tái cấu trúc mạnh về nguồn cung. Nhật Bản một trong những nhà cung cấp lớn đang điều chỉnh chiến lược xuất khẩu, giảm bán sang Trung Quốc và chuyển hướng sang các thị trường khác.

Sự dịch chuyển này đã làm thay đổi dòng chảy thương mại, mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong các khâu chế biến, gia công và trung chuyển.

Việc xuất khẩu tăng mạnh sang Mỹ, Canada và Australia cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới cung ứng sò điệp quốc tế.

Doanh nghiệp đứng trước “cửa sáng” năm 2026

VASEP nhận định, năm 2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội rõ rệt cho ngành sò điệp Việt Nam.

Trước hết là khả năng tận dụng nguồn nguyên liệu và sự tái cấu trúc thị trường từ các quốc gia lớn như Nhật Bản. Bên cạnh đó, dư địa mở rộng tại các thị trường cao cấp như Mỹ, EU, Canada và Australia vẫn còn rất lớn.

so-diep2.jpg
Tăng trưởng 166%, sò điệp Việt trở thành "ngôi sao mới" xuất khẩu.

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng cũng đang dịch chuyển sang các sản phẩm chế biến sâu như sò điệp đông lạnh, tẩm gia vị, đóng gói sẵn phân khúc có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, việc đa dạng hóa thị trường, đặc biệt tại UAE, Hàn Quốc và khu vực ASEAN, sẽ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, đồng thời gia tăng sức chống chịu trước biến động thương mại toàn cầu.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, sò điệp được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu tiềm năng, đóng góp đáng kể vào bức tranh thủy sản Việt Nam trong những năm tới.

Mời quý độc giả đón xem video: "Hoa bưởi đầu mùa tại Hà Nội có giá tới 1 triệu đồng mỗi kg"
#Xuất khẩu sò điệp Việt Nam #Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản #Thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng #Cơ hội phát triển ngành thủy sản #Thay đổi trong chiến lược xuất khẩu Nhật Bản #Xu hướng tiêu dùng chế biến sâu

Kinh doanh - Địa ốc

Thủy sản Việt thu 1,7 tỷ USD đầu 2026, tăng trưởng hơn 20%

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 1,71 tỷ USD sau 2 tháng đầu 2026, tăng hơn 20%, với Trung Quốc dẫn dắt tăng trưởng và nhiều thị trường cùng gia tăng nhập khẩu.

Trung Quốc tăng mua mạnh, kéo cả ngành tăng tốc

Khởi đầu năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam ghi nhận bức tranh sáng hiếm thấy sau giai đoạn trầm lắng. Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn nguồn Cục Hải quan, riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 706,69 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh - Địa ốc

Tận mục loại quả cao cấp xuất khẩu khiến nông dân Thái 'điêu đứng'

Từng mang lại cuộc sống dư giả cho người nông dân Thái Lan, trái dừa nam hom giờ đây rớt giá chỉ còn hơn 1.000 đồng/quả. 

dua1.jpg
Theo SCMP, trong tháng, giá dừa ở Thái Lan xuống mức thấp kỷ lục với 2 baht/trái (tương đương khoảng 1.600 đồng) - rẻ hơn cả một thanh kẹo cao su. Số tiền này gần như xóa sạch mọi lợi nhuận từ công sức của người trồng dừa. Ảnh: SCMP
dua2.jpg
Theo bà Lamduan (74 tuổi), người trồng dừa ở tỉnh ven biển Samut Sakhon, trước đại dịch, giá dừa là 20 baht/trái dừa nam hom, hay còn gọi là dừa thơm mà họ trồng. Ảnh: Amazon
Kinh doanh - Địa ốc

Xuất khẩu hạt tiêu đạt hơn 230 triệu USD sau 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 2 giảm tốc nhưng lũy kế 2 tháng đầu năm vẫn đạt hơn 230 triệu USD, nhiều thị trường tăng mua đột biến.

Đà giảm ngắn hạn không làm chệch hướng tăng trưởng

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, trong tháng 2/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 13,9 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 91,9 triệu USD. So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 35,8%, kim ngạch giảm 34%, phản ánh sự chững lại theo chu kỳ ngắn hạn.

