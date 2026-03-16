Tận mục loại quả cao cấp xuất khẩu khiến nông dân Thái 'điêu đứng'

Từng mang lại cuộc sống dư giả cho người nông dân Thái Lan, trái dừa nam hom giờ đây rớt giá chỉ còn hơn 1.000 đồng/quả. 

Theo SCMP, trong tháng, giá dừa ở Thái Lan xuống mức thấp kỷ lục với 2 baht/trái (tương đương khoảng 1.600 đồng) - rẻ hơn cả một thanh kẹo cao su. Số tiền này gần như xóa sạch mọi lợi nhuận từ công sức của người trồng dừa. Ảnh: SCMP
Theo bà Lamduan (74 tuổi), người trồng dừa ở tỉnh ven biển Samut Sakhon, trước đại dịch, giá dừa là 20 baht/trái dừa nam hom, hay còn gọi là dừa thơm mà họ trồng. Ảnh: Amazon
Đây là loại dừa nhỏ nhưng ngọt hơn so với dừa xanh và là sản phẩm cao cấp ở Trung Quốc, nơi tiêu thụ phần lớn dừa Thái Lan. Ảnh: Amazon
Thương lái từng đi thu mua chính tại các nông trại dừa tại Thái Lan. Tuy nhiên, vị thế của họ đã suy yếu trong những năm gần đây khi các doanh nhân Trung Quốc thâm nhập vào chuỗi cung ứng. Ảnh: Aidan Jones/SCMP.
Nghề trồng dừa không phải xuất phát điểm của nhiều nông dân Thái Lan. Nhưng khoảng 10 năm trước, nhu cầu về nước dừa tươi nam hom tăng cao ở Trung Quốc, dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu đối với các loại đồ uống giải khát này. Ảnh: Dreamstime
Buôn dừa trở thành mảng kinh doanh mới mang lại lợi nhuận cao hơn cả trồng cọ hay nuôi tôm, lại ít tốn công sức và cây trồng cho năng suất cao hơn. Ảnh: Fresh Connect
Nhiều gia đình lao vào lời hứa hẹn làm giàu với trái dừa, nhưng giờ đây lại điêu đứng. Ảnh: Paleo Robbie
Thái Lan hiện sản xuất 2 triệu quả dừa mỗi ngày, tình trạng dư thừa này đẩy giá dừa xuống thấp hơn nữa. Ảnh: Thai PBS World
Dừa nam hom có ​​nguồn gốc từ Thái Lan, được trồng ở nhiều tỉnh thành, trong đó Ratchaburi là một trong những tỉnh sản xuất chính. Ảnh: Pinterest
Mùa thu hoạch cao điểm dừa nam hom thường diễn ra từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Ảnh: Nation Thailand
Thời điểm thu hoạch dừa nam hom rất quan trọng. Dừa được hái khi chín rộ sẽ có sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt và hương thơm. Ảnh: Shutterstock
Video: Giá cherry vàng về dưới 500.000 đồng. Nguồn: VTV24
#Giá dừa thấp kỷ lục Thái Lan #Nhu cầu cao dừa nam hom Trung Quốc #Ảnh hưởng của thương mại Trung Quốc đến nông nghiệp Thái #Nghề trồng dừa và biến động lợi nhuận #Tác động của dư thừa dừa trên thị trường #Thời điểm thu hoạch dừa nam hom quan trọng

