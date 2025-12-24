Hà Nội

Xã hội

Không khí lạnh tràn về, Bắc bộ chuyển rét từ đêm 24/12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 24/12, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Theo VOV.VN

Hiện nay (24/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng. Riêng Nam Bộ từ chiều tối nay mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Trong mưa dông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây ra: ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 24/12:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi và khu đông bắc đêm và sáng mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc nhiều mây, mưa vài nơi; phía nam có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

