Không để giáo viên thu tiền thay cho nhà trường

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng cần bổ sung quy định bắt buộc công khai 100% khoản thu dịch vụ giáo dục để giáo viên không phải thu tiền thay cho nhà trường.

Ngày 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

MINH BẠCH CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP HCM) cho biết, giáo viên phổ thông hiện nay chịu sức ép lớn từ các khoản thu, chi ngoài học phí của nhà trường. Ông đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định bắt buộc công khai 100% khoản thu dịch vụ giáo dục, kể cả dịch vụ hỗ trợ giáo dục, nhằm bảo đảm giáo viên không bị đặt vào thế phải “thu tiền thay cho nhà trường”.

“Điều này cũng tạo minh bạch hóa tài chính, một biện pháp quan trọng để bảo vệ danh dự, tinh thần và thời gian của giáo viên”, đại biểu Hùng nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn TP. Huế) cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định cơ sở giáo dục tư thục và dân lập được tự chủ xác định mức học phí là phù hợp. Tuy nhiên, việc tự chủ tài chính nếu không đi kèm cơ chế giám sát, dễ dẫn đến lạm thu, thiếu minh bạch và nguy cơ phân biệt đối xử. Mặt khác, quy định về hỗ trợ học phí cho người học trong các cơ sở dân lập, tư thục còn thiếu chi tiết, gây khó khăn trong thực thi.

Từ đó, đại biểu Sửu đề nghị bổ sung quy định cụ thể về mức học phí tối thiểu và tối đa cho từng cấp học, gắn với năng lực tài chính và chất lượng đào tạo, thiết lập cơ chế công khai học phí, chi phí và dịch vụ hỗ trợ theo từng khóa học, năm học.

Đồng thời, quy định về trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục trong việc đảm bảo quyền lợi cho người học và tránh lạm thu.

ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI, THUẾ, TÍN DỤNG... ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC

Theo đại biểu Lý Anh Thư (đoàn An Giang) cho biết, chủ trương xã hội hóa giáo dục là đúng đắn và cần thiết để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho phát triển giáo dục. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương này trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả chưa cao.

Dự thảo luật đã có một số quy định về xã hội hóa giáo dục, nhưng đại biểu cho rằng cần bổ sung, hoàn thiện thêm các cơ chế, chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Cụ thể, cần có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng... đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các dự án đầu tư vào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để thu hút các nhà đầu tư.

Cùng thảo luận nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Trị) cho rằng để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, đột phá của giáo dục và đào tạo trong thời gian tới không chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà phải huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, hiện chưa có một khung pháp lý hoàn chỉnh về hợp tác công tư trong giáo dục dẫn đến việc doanh nghiệp đầu tư vào trường công có thể gặp rủi ro pháp lý.

“Nếu không khơi thông xã hội hóa và tự chủ thì không thể sáng tạo và rất khó tạo nên nguồn lực để phát triển giáo dục, đào tạo như tinh thần Nghị quyết 71 của Trung ương”, đại biểu nói và đề nghị Nghị quyết cần có điều riêng để quy định cơ chế đặc biệt vượt trội, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trong đó có: Cơ chế cụ thể về tài chính và đầu tư giáo dục; cơ chế đặc thù vượt trội về xã hội hóa giáo dục; cơ chế đặc biệt vượt trội về tự chủ giáo dục, tự chủ đại học.