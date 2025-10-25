Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nhóm bác sĩ rởm biến nước cất thành 'thuốc đặc trị' lừa hơn 17 tỉ đồng

Công an xác định loại “thuốc đặc trị” thực tế chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh.

Theo Nguyễn Dũng/ Tiền Phong

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bốn người trong đường dây giả danh bác sĩ, lập phòng chăm sóc da trá hình để lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng của hàng trăm khách hàng.

Trường, Tú và Linh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA
Trường, Tú và Linh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhóm bị can gồm Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, Đồng Tháp), Võ Văn Đức (28 tuổi, An Giang), Cao Tấn Tú (25 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (32 tuổi, TP HCM) – là những người điều hành, tuyển nhân viên và trực tiếp tham gia tư vấn, điều trị tại cơ sở mang tên AC International, địa chỉ 19 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (cũ).

Theo điều tra, AC International chỉ được cấp phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm, song nhóm này đã biến tướng thành phòng khám “đa khoa” tự xưng, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với các dịch vụ “chữa khỏi đau dạ dày, viêm khớp, thoái hóa cột sống, mất ngủ, ngáy khi ngủ, yếu sinh lý…” mà không cần phẫu thuật hay thuốc đặc trị.

Nơi hoạt động của nhóm "bác sĩ" dỏm. Ảnh C.A
Nơi hoạt động của nhóm "bác sĩ" dỏm. Ảnh C.A

Khi khách tìm đến, các nhân viên mặc áo blouse trắng, xưng “bác sĩ”, “chuyên gia” tư vấn gói điều trị có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Với những người không đủ khả năng chi trả, nhóm này dụ dỗ vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí cử người đến tận nhà thu tiền.

Công an xác định phần lớn nhân viên của cơ sở không có bằng cấp y khoa, trong đó có người chỉ học trung cấp thú y nhưng vẫn trực tiếp tiêm truyền cho khách. Loại “thuốc đặc trị” thực tế chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh.

Võ Văn Đức giả bác sĩ khám cho khách hàng. Ảnh: CA
Võ Văn Đức giả bác sĩ khám cho khách hàng. Ảnh: CA

Trong 5 tháng hoạt động (từ tháng 2 đến tháng 7/2025), nhóm này đã chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng của hàng trăm người, phần lớn là người cao tuổi hoặc bệnh nhân mãn tính tin vào lời quảng cáo “chữa khỏi tận gốc”.

Hiện Công an TP HCM đã tạm giữ nhiều tài liệu, thiết bị y tế, thuốc giả và sổ theo dõi khách hàng để phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân từng đến điều trị tại AC International liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế (số 243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc qua số 0693 188 504 để cung cấp thông tin.

Công an TP HCM cảnh báo người dân cần cảnh giác với quảng cáo chữa bệnh qua mạng, chỉ khám và điều trị tại các cơ sở có giấy phép hành nghề hợp pháp. Các cơ sở hoạt động sai phạm, vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hành vi giả danh bác sĩ, tiêm truyền thuốc không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm hành chính mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định khám, chữa bệnh theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

