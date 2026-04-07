Khởi tố nam thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi quen qua Facebook

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nam thanh niên về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hinh

Ngày 7/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố một nam thanh niên về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, cuối tháng 3/2026, Công an xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác của anh N.M.L (trú tại xã Sơn Lương) về việc con gái là N.M.H (SN 2012) có dấu hiệu bị xâm hại.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng.

Theo trình bày, khoảng trưa 29/3, cháu H xin phép gia đình đi chơi, đến chiều cùng ngày trở về trong tình trạng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.

Qua trao đổi, cháu cho biết quen một nam thanh niên qua mạng xã hội Facebook, sau đó hẹn gặp tại khu vực ngã tư xã Sơn Lương. Sau khi gặp, người này điều khiển xe máy chở cháu H đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Văn Lang và thực hiện hành vi giao cấu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Văn Lang nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh đối tượng liên quan. Sau hơn 6 giờ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là C.V.L (SN 2000, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La).

Cùng ngày, Công an xã Văn Lang triệu tập C.V.L đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người này khai nhận hành vi.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.V.L để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

