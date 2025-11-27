Hà Nội

Xã hội

Khởi tố bảo mẫu vô ý làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Bảo mẫu Phạm Hải An bị khởi tố tội vô ý làm chết người khi để cháu bé hơn 2 tuổi tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến thiệt mạng.

Hải Ninh

Ngày 27/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) vừa khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh (SN 1992, phường Lê Chân, TP Hải Phòng về tội Vô ý làm chết người.

666.jpg
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Phòng Cảnh sát Hình sự) tiếp nhận Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc cháu Đ.G.B (SN 2023), con của chị Đ.T.T (SN 1987, trú tại phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng) chết không rõ nguyên nhân vào cùng ngày tại nhà số 18A/268/292 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra xác định, chị Đ.T.T gửi trông 3 con ở nhà chị Phạm Hải Anh. Trong quá trình trông, do Phạm Hải Anh không trông coi quản lý chặt chẽ nên cháu Đ.G.B tự uống dung dịch tẩy rửa, dẫn đến thiệt mạng.

Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo, Nhân dân, cơ sở trông giữ trẻ em cần nâng cao ý thức trong việc quản lý, trông coi trẻ em, đặc biệt tránh để trẻ tiếp xúc với các loại hóa chất, dung dịch tẩy rửa hoặc vật dụng nguy hiểm. Các hộ gia đình khi gửi trẻ em cần lựa chọn nơi trông giữ đảm bảo an toàn, có sự giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không chủ quan trong việc bảo vệ trẻ em, nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

