Công an Đắk Lắk làm việc với 52 tài khoản đăng tin đồn thất thiệt về mưa lũ

Công an Đắk Lắk xác minh, làm việc với 52 tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về thiệt hại do mưa lũ, gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Công an Đắk Lắk làm việc với một trường hợp chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng.

Ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày qua, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tài sản của nhân dân tại các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều , tin đồn thất thiệt, hình ảnh cũ được đăng lại, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự tại địa phương.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện (mạng xã hội Facebook, TikTok…) đăng tải nội dung bài viết, video, hình ảnh chưa được kiểm chứng, thiếu thông tin, có dấu hiệu sai sự thật.

Phòng An ninh mạng đã phối hợp với công an các xã, phường xác minh. Kết quả, đã gọi hỏi, răn đe và yêu cầu cam đoan, cam kết đối với 17 trường hợp; xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp, với tổng số tiền phạt 37,5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng cũng yêu cầu 30 chủ tài khoản gỡ bỏ bài viết đưa tin thất thiệt.

Ngoài ra, Phòng An ninh mạng đã yêu cầu các KOL, Quản trị viên các Kênh, Trang Facebook có số đông thành viên kiểm duyệt, gỡ bỏ các bình luận có nội dung thông tin, hình ảnh, liên quan tình hình bão lũ, công tác cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip chia sẻ của một phụ nữ với một nhóm thiện nguyện khi họ tới cứu trợ ở rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Người phụ nữ này chia sẻ: “Có một nhà cao tầng như nhà nghỉ, cho người dân trú ẩn. Giờ nước ngập hết, dân ở trong đó không còn ai sống, mất không biết bao nhiêu người. Người chết phải cột trên mái nhà, chờ rút nước mới xử lý được. Người chết nhiều lắm, trôi lênh láng”.

Qua xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc, yêu cầu viết kiểm điểm đối với người phụ nữ này. Người này khai nhận đi tiếp tế, cứu trợ bà con vùng lũ, chứng kiến cảnh tang thương, nghe người này người kia đồn nên chia sẻ không kiểm soát được cảm xúc, lời nói. Một người đã quay video lại và đăng tải khiến thông tin lan truyền không kiểm soát được.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, trước những thông tin xấu độc trên, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo, lựa chọn thông tin tích cực để không bị nhầm tưởng, thay vào đó phải cảnh giác và kiên quyết phản bác những luận điệu xuyên tạc, phá hoại mà các thế lực thù địch tung ra.