Khối tài sản đồ sộ của Taylor Swift trước hôn nhân

Kinh doanh

Khối tài sản đồ sộ của Taylor Swift trước hôn nhân

Theo ước tính của Forbes, giá trị tài sản ròng của Taylor Swift trị giá khoảng 1,6 tỷ USD. 

Hoàng Minh (theo BI)
Mới đây, Taylor Swift gây chú ý khi thông báo đính hôn với cầu thủ Travis Kelce. Taylor Swift được biết đến là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới, cô sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 1,6 tỷ USD (tương đương khoảng 40 nghìn tỷ đồng). Ảnh: Instagram Taylor Swift
Toàn bộ số tiền đều đến từ việc album bán chạy, doanh thu từ tour diễn quanh thế giới, bản quyền âm nhạc trị giá hàng trăm triệu và danh mục tài sản bất động sản đáng gờm của nữ ca sĩ. Ảnh: Getty
Forbes lần đầu gọi Taylor Swift là tỷ phú năm 2023, ngay sau khi Eras Tour khởi động. Đây là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là tour lưu diễn đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu trên toàn cầu. Ảnh: Getty
Taylor Swift có hợp đồng quảng cáo và quan hệ đối tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: YouTube
Taylor Swift thậm chí còn kiếm được nhiều hơn thế nữa trong chuyến lưu diễn Reputation Stadium Tour năm 2018. Ảnh: Getty
Các chuyến lưu diễn của Taylor Swift không chỉ mang lại doanh thu bán vé mà còn kiếm được một khoản tiền khổng lồ từ việc bán đồ lưu niệm. Ảnh: Getty
Swift thu về doanh số bán đĩa ước tính 230 triệu USD sau khi phát hành album "Midnights" năm 2022. Ảnh: Getty
Album mới nhất của Swift, "The Tortured Poets Department", đã bán được hàng triệu bản chỉ trong vài tuần. Ảnh: Getty
Tại Los Angeles, Tay Swift sở hữu một biệt thự ở Beverly Hills trị giá gần 30 triệu USD. Bên kia bờ biển, Swift sở hữu một khu điền trang trị giá 17,75 triệu USD. Ảnh: Getty
Nhưng con số đó chẳng là gì so với bất động sản ước tính trị giá 40 triệu USD tại thành phố New York của nữ ca sĩ. Ảnh: Getty
Tay Swift còn được cho là sở hữu một chiếc máy bay riêng hiệu Dassault. Ảnh: Getty
Hoàng Minh (theo BI)
