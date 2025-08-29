Khởi động dự án hỗ trợ nước sinh hoạt cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Lào Cai

Dự án “Hỗ trợ nước sinh hoạt cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân tộc thiểu số thôn 4, xã Khánh Hoà, tỉnh Lào Cai” nhằm cải thiện việc cung cấp nước sạch góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngày 29/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các Dân tộc Miền núi (SUDECOM) tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Hỗ trợ nước sinh hoạt cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân tộc thiểu số thôn 4, xã Khánh Hoà, tỉnh Lào Cai” với sự tài trợ của Hội từ thiện thánh hữu ngày sau (LDSC).

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo VUSTA, đại diện cơ quan chủ quản, lãnh đạo xã Khánh Hoà, ban ngành đoàn thể địa phương, đại diện các hộ dân thôn 4…

Bà Lê Thị Hồng Hiệp, Giám đốc Trung tâm SUDECOM phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Hồng Hiệp, Giám đốc Trung tâm SUDECOM đã nhiều lần đề cập và nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của nước sạch với cộng đồng dân tộc thiểu số. Mục tiêu của dự án cải thiện việc cung cấp nước sạch góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại thôn 4 (Khe Lác), xã Khánh Hoà, tỉnh Lào Cai; Người dân thực hiện dự án được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, giảm các bệnh tật liên quan đến nguồn nước. Người dân thôn được hỗ trợ cấp nước dự án biết sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý sử dụng nguồn nước hiệu quả bền vững; Đại diện 120 hộ dân, cán bộ thôn được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo dưỡng, bảo vệ, duy trì nguồn nước, vệ sinh môi trường, cán bộ quản lý mạng lưới nước được đào tạo có kỹ năng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý công trình nước; Đảm bảo cấp nước 24/24 giờ cho 100% hộ dân được công trình dự án hỗ trợ cấp nước.

Ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế VUSTA đề nghị chính quyền cấp xã, thôn sát cánh cùng người dân, tăng cường quản lý, giám sát, vận hành công trình hiệu quả. Ông Lê Công Lương đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm SUDECOM, cảm ơn chính quyền xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án.

Ông Vũ Quang, Phó Giám đốc Trung tâm SUDECOM, Phó Trưởng Ban quản lý dự án đã báo cáo chi tiết dự án tại Hội nghị: Tổng kinh phí dự án là 145.727,39 USD (tương ứng với 3.519.990.000 VNĐ). Dự án khảo sát thiết kế kỹ thuật và thi công xây dựng công trình mạng nước thôn 4, huy động đóng góp công lao động của hộ dân, họp hộ dân thôn 4, thành lập ban quản lý bảo dưỡng công trình, nhóm tự quản thôn 4, tổ chức các lớp tập huấn cho người dân…

Ông Hoàng Văn Đình, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hoà phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Đình, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hoà đã cảm ơn VUSTA, Trung tâm SUDECO đã quan tâm, hỗ trợ người dân xã Khánh Hoà. Ông Hoàng Văn Đình cho biết thêm, thôn 4 nằm trong những thôn khó khăn, 100% là người dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu liên quan đến khai thác rừng, nước là nguồn tự chảy không đảm bảo vệ sinh. Ông Hoàng Văn Đình khẳng định chính quyền tiếp tục cùng các cấp, các ngành sẽ cố gắng để dự án hoàn thành trong 1 năm, đề nghị cơ quan chủ quản tiếp tục đồng hành cùng giám sát, phối hợp với bà con nhân dân đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch đề ra.