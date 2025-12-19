Khởi công Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt tại Quảng Ngãi

Dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.

Sáng 19/12, tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt.

Buổi lễ được tổ chức đồng thời cùng 79 điểm cầu truyền hình trong cả nước với sự tham dự của lãnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành.

Các sản phẩm của nhà máy sản xuất thép ray, thép đặc biệt.

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao các dự án đầu tư quy mô lớn, đột phá của Tập đoàn Hòa Phát trên địa bàn tỉnh, thể hiện quyết tâm “nói đi đôi với làm”. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ tối đa để dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt của Hòa Phát được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu các dự án trọng điểm của đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ khởi công.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh). Đây là dây chuyền hiện đại hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác.

Dây chuyền công nghệ sản xuất thép ray do SMS group (Đức) cung cấp.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công hôm nay, các nhà thầu đồng loạt thi công các hạng mục liên quan. Từ giữa năm 2026 sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ, phấn đấu cho ra những sản phẩm thép ray đầu tiên ra lò vào năm 2027, sớm hơn 01 năm so với dự kiến trong chủ trương đầu tư được phê duyệt.