Bệnh viêm màng não khiến Tuấn Phương hôn mê nguy hiểm sao?

Chia sẻ trên VietNamNet, ca sĩ Minh Quân và Ngọc Châm xác nhận, NSƯT Tuấn Phương đang điều trị bệnh viêm màng não tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Sau một tuần nhập viện, sức khỏe của nam ca sĩ ngày càng nguy kịch. Hiện, Tuấn Phương đang hôn mê, gia đình chỉ còn bố anh ngày đêm chăm sóc mà bác cũng tuổi cao sức yếu.

NSƯT Tuấn Phương đang điều trị bệnh viêm màng não tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Ảnh: FBNV.

Viêm màng não là một dạng nhiễm trùng ở các lớp mô quanh não bộ và tủy sống và thường do vi khuẩn HI, phế cầu, mô cầu hoặc do virut, ký sinh, nấm gây ra.

Bệnh viêm màng não ở người lớn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: tê liệt chân tay, động kinh, điếc, mù, phù não, hôn mê thậm chí tử vong.

Nếu phát hiện một trong những biểu hiện sau đây bạn cần đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất để làm xét nghiệm và đưa ra hướng điều trị kịp thời:

Sốt

Đau đầu

Cứng gáy

Sợ ánh sáng

Buồn nôn, nôn

Một số dấu hiệu rối loạn chức năng não như: lơ mơ, lú lẫn, hôn mê cấp tính trong vài giờ đến vài ngày hoặc có thể kéo dài hàng tuần. Hầu như các triệu chứng đều xuất hiện không rõ ràng, gặp ở cả nhóm người cao tuổi, nhất là khi có bệnh kèm theo (đái đường, bệnh gan, bệnh thận), bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính, bệnh nhân suy giảm miễn dịch khác như người ghép tạng, bệnh nhân HIV/AIDS.