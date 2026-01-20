Cá bị đóng băng dưới nước ở Trung Quốc, chuyên gia giải mã sao?

Do nhiệt độ giảm sâu nên lượng lớn cá bị mắc kẹt dưới lớp băng tại một công viên ven biển ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.

Vào ngày 18/1, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm thấy tại một công viên Nam Vịnh (Nawabganj National Park) ở thành phố Thiên Tân. Đó là lượng lớn cá bị mắc kẹt ngay dưới lớp băng do nhiệt độ giảm sâu dẫn tới mặt nước đóng băng.

Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người đã đến công viên trên để phá băng, bắt những con cá bị mắc kẹt dưới lớp băng. Thậm chí, một vài người dùng thuyền bơm hơi để phá băng và bắt được khá nhiều cá.

Tuy nhiên, một số người đã bị ngã xuống nước khi đang đi bộ trên mặt nước đóng băng và may mắn được cứu sống.

Một số cư dân mạng cho rằng lớp băng quá mỏng nên việc phá băng để bắt cá tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lượng lớn cá bị mắc kẹt ngay dưới lớp băng tại một công viên ở Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Đến ngày 19/1, một nhân viên từ bộ phận quản lý công viên Nam Vịnh chia sẻ với báo chí rằng, việc phá băng để đánh bắt cá là hành động tự phát của một số người dân. Hiện chính quyền địa phương đã điều động nhân sự để quản lý và nhắc nhở người dân, nhằm đảm bảo an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo một số chuyên gia, những con cá bị mắc kẹt dưới lớp băng chủ yếu là Chi Cá nhồng. Đây là loài cá biển có khả năng thích nghi tốt với môi trường nước mặn, nước lợ và nước ngọt.

Vào mùa Đông, khi nhiệt độ giảm mạnh, vùng nước gần bờ dễ đóng băng. Do đó, những con cá bị mắc kẹt ngay dưới lớp băng mỏng.