Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹo tự nhiên tăng đề kháng mùa đông từ các loại rau củ

Sống Khỏe

Mẹo tự nhiên tăng đề kháng mùa đông từ các loại rau củ

5 loại rau củ quen thuộc được ví như ‘kháng sinh tự nhiên’ mùa đông, giúp tăng đề kháng, chống viêm, giữ cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa đông, khi thời tiết hanh khô và các bệnh đường hô hấp dễ bùng phát, việc tăng cường sức đề kháng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thay vì chờ cơ thể mệt mỏi mới tìm đến thuốc, du khách có thể chủ động bảo vệ sức khỏe ngay từ bữa ăn hằng ngày bằng những thực phẩm quen thuộc. Dưới đây là 5 loại rau củ được ví như “kháng sinh tự nhiên”, hỗ trợ cơ thể chống viêm, kháng khuẩn và duy trì năng lượng suốt mùa lạnh. Ảnh minh họa
Mùa đông, khi thời tiết hanh khô và các bệnh đường hô hấp dễ bùng phát, việc tăng cường sức đề kháng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thay vì chờ cơ thể mệt mỏi mới tìm đến thuốc, du khách có thể chủ động bảo vệ sức khỏe ngay từ bữa ăn hằng ngày bằng những thực phẩm quen thuộc. Dưới đây là 5 loại rau củ được ví như “kháng sinh tự nhiên”, hỗ trợ cơ thể chống viêm, kháng khuẩn và duy trì năng lượng suốt mùa lạnh. Ảnh minh họa
Tỏi từ lâu đã nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn tự nhiên nhờ hợp chất allicin. Allicin có thể ức chế nhiều loại vi khuẩn và virus, giúp tăng cường sức đề kháng. Để tận dụng tối đa hiệu quả, nên đập dập hoặc băm nhỏ tỏi và để nghỉ khoảng 10 phút trước khi nấu. Ảnh minh họa
Tỏi từ lâu đã nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn tự nhiên nhờ hợp chất allicin. Allicin có thể ức chế nhiều loại vi khuẩn và virus, giúp tăng cường sức đề kháng. Để tận dụng tối đa hiệu quả, nên đập dập hoặc băm nhỏ tỏi và để nghỉ khoảng 10 phút trước khi nấu. Ảnh minh họa
Tỏi có thể được dùng trong các món canh, xào rau hoặc làm nước chấm. Những kinh nghiệm dân gian như uống nước tỏi khi cảm lạnh khởi phát cho thấy sức mạnh phòng bệnh tự nhiên của loại củ này. Ảnh minh họa
Tỏi có thể được dùng trong các món canh, xào rau hoặc làm nước chấm. Những kinh nghiệm dân gian như uống nước tỏi khi cảm lạnh khởi phát cho thấy sức mạnh phòng bệnh tự nhiên của loại củ này. Ảnh minh họa
Hành tây giàu quercetin và hợp chất lưu huỳnh, có khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ hệ hô hấp. Mùi cay nồng khi cắt hành là dấu hiệu các chất có lợi đang phát huy tác dụng. Hành tây vỏ tím chứa nhiều dưỡng chất hơn, nên ăn sống trong salad hoặc xào nhanh để giữ được giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa
Hành tây giàu quercetin và hợp chất lưu huỳnh, có khả năng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ hệ hô hấp. Mùi cay nồng khi cắt hành là dấu hiệu các chất có lợi đang phát huy tác dụng. Hành tây vỏ tím chứa nhiều dưỡng chất hơn, nên ăn sống trong salad hoặc xào nhanh để giữ được giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa
Một món đơn giản mùa đông là hành tây thái sợi, trộn với chút muối, giấm, rau mùi và vài giọt dầu mè, vừa ngon miệng vừa tăng sức đề kháng. Ảnh minh họa
Một món đơn giản mùa đông là hành tây thái sợi, trộn với chút muối, giấm, rau mùi và vài giọt dầu mè, vừa ngon miệng vừa tăng sức đề kháng. Ảnh minh họa
Củ cải trắng giàu vitamin C và dầu mù tạt tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch và có tác dụng chống viêm nhẹ. Một bát canh củ cải nóng hổi giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và phù hợp với người trung niên cần kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp. Ảnh minh họa
Củ cải trắng giàu vitamin C và dầu mù tạt tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch và có tác dụng chống viêm nhẹ. Một bát canh củ cải nóng hổi giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và phù hợp với người trung niên cần kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp. Ảnh minh họa
Cách chế biến đơn giản là nấu canh với thịt nạc hoặc sò khô, thêm tiêu và hành lá khi ăn, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Ảnh minh họa
Cách chế biến đơn giản là nấu canh với thịt nạc hoặc sò khô, thêm tiêu và hành lá khi ăn, vừa ngon vừa bổ dưỡng. Ảnh minh họa
Bông cải xanh chứa vitamin C, beta-carotene, folate và khoáng chất, cùng sulforaphane – hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Các nghiên cứu cho thấy bông cải xanh giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch. Ảnh minh họa
Bông cải xanh chứa vitamin C, beta-carotene, folate và khoáng chất, cùng sulforaphane – hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Các nghiên cứu cho thấy bông cải xanh giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch. Ảnh minh họa
Khi chế biến, hấp hoặc xào nhanh là cách giữ lại nhiều dưỡng chất nhất. Thêm chút nước tương và tỏi là món ăn đơn giản nhưng hiệu quả cho sức khỏe mùa đông. Ảnh minh họa
Khi chế biến, hấp hoặc xào nhanh là cách giữ lại nhiều dưỡng chất nhất. Thêm chút nước tương và tỏi là món ăn đơn giản nhưng hiệu quả cho sức khỏe mùa đông. Ảnh minh họa
Gừng chứa gingerol, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể và có tác dụng chống viêm mạnh. Uống trà gừng pha táo đỏ vào buổi sáng là cách tuyệt vời để khởi đầu ngày mới ấm áp và tỉnh táo. Ảnh minh họa
Gừng chứa gingerol, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể và có tác dụng chống viêm mạnh. Uống trà gừng pha táo đỏ vào buổi sáng là cách tuyệt vời để khởi đầu ngày mới ấm áp và tỉnh táo. Ảnh minh họa
Khi nấu các món hầm, vài lát gừng không chỉ khử mùi thực phẩm mà còn tăng giá trị dinh dưỡng. Lưu ý, gừng có tính ấm nên hạn chế dùng vào buổi tối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ. Ảnh minh họa
Khi nấu các món hầm, vài lát gừng không chỉ khử mùi thực phẩm mà còn tăng giá trị dinh dưỡng. Lưu ý, gừng có tính ấm nên hạn chế dùng vào buổi tối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các loại rau củ này chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch, không thể thay thế thuốc điều trị. Với những người có bệnh lý nền như viêm loét dạ dày, việc sử dụng tỏi hay gừng nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các loại rau củ này chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch, không thể thay thế thuốc điều trị. Với những người có bệnh lý nền như viêm loét dạ dày, việc sử dụng tỏi hay gừng nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Mẹo tăng đề kháng mùa đông #Rau củ tự nhiên kháng khuẩn #Chống viêm và hỗ trợ hệ hô hấp #Lợi ích của tỏi và hành tây #Chế biến rau củ giữ dinh dưỡng #Thực phẩm tăng cường miễn dịch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT